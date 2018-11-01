女淪官員性愛玩具！人權組織揭北韓成性犯罪天堂

2018年11月01日 12:06 中時電子報 吳映璠

人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch, HRW）31日公布長達98頁報告，揭露多數北韓女性被迫成為高官性愛玩具，受訪者更指女性遭官員強暴、性騷擾事件層出不窮，已經成為「日常生活的一部分」，官員完事後更不會遭到懲處，即便受害人向警方報案，案件也會石沉大海，甚至遭到其他民眾指責行為不檢點。

報告引述自一位40多歲受害女性，「當他們有感覺的時候，他們會帶我到空房間，或是其他指定地點」，「他們把我們當成性愛玩具，任由他們擺布」，更說性虐待在北韓非常盛行，甚至是「常態」，她也說自己常在半夜裡沒來由地痛哭。這名女子已於2014年逃離北韓，此前她曾數度遭到性虐待。

美國有線電視新聞網（CNN）引述自一位女警受害者，她指出高達9成的身邊朋友都曾被性虐待過，其中一位更因此試圖自殺。受害者父母曾告誡孩子在天黑前回家，但性侵事件在白天也會發生。

該名受害女警更透露，為了避免遭性侵，多數女性選擇從軍，卻渾然不知這是另一段痛苦深淵的開端。她指出掌管從軍許可的官員會要求性招待，「如果妳想加入軍隊，就必須服從。」

她補充很少人有勇氣向警方報案，即便警方受理，上頭總是有壓力要終止調查，如果性侵犯是一名官員，案件更會自動被忽略。她說自己被侵犯後，從此覺醒，決定要逃離北韓。

CNN引述自曾在軍隊服役的脫北者李素妍（Lee So-yeon），指出她當時的上級長官曾侵犯多達30位女性士兵，最終卻僅以提前退役懲處，受害女士兵卻臨不榮譽退伍處分，因為上級認為她們在值勤時間「主動」與長官發展不正當關係，而且一旦事情傳出去，社會大眾也會投以異樣眼光，指責她們「行為不檢點」。

人權觀察這份報告費時2年多完成，總共訪問106位北韓人，其中包括72名成年女性、4名未成年女性，以及30名男性。所有訪談都是在北韓境外完成。

(中時電子報)