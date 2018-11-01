總統：強化退伍軍人就業輔導

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蔡英文總統今接見美國退伍軍人協會（AMVETS）新任總會長瑞利（Regis Riley）夫婦一行，總統表示，在台灣，政府正朝2個方向來努力。第一是強化就業輔導。要提高就學、就業輔導及職訓工作的預算比重，提升退伍軍人的職場優勢。第二是整合醫療及長照服務。政府正在整合退輔會所屬的醫院及照顧機構，希望建立完整的健康照護網絡，協助年長的榮民跟眷屬，過有品質的晚年生活。

總統致詞時表示，世界各國的軍人弟兄姊妹，一生都為了保家衛國而奮鬥。軍人把最寶貴的青春，都奉獻給國家跟社會，非常令人敬佩。因此對退役軍人的妥善照顧，是各國政府都必須重視的任務。

總統說，在台灣稱呼退伍軍人為「榮譽國民」，由退輔會負責相關事務。在美國則有專責部會「退伍軍人事務部」，也有像「美國退伍軍人協會」這樣有影響力的組織。長期以來退輔會從美國完善的制度中，學習到不少經驗，也跟「美國退伍軍人協會」形成了深厚的兄弟會關係。

總統指出，在台灣，政府正朝2個方向來努力。第一是強化就業輔導。要提高就學、就業輔導及職訓工作的預算比重，提升退伍軍人的職場優勢，讓能在社會各個角落持續貢獻專業。第二是整合醫療及長照服務。政府正在整合退輔會所屬的醫院及照顧機構，希望建立完整的健康照護網絡，來協助年長的榮民跟眷屬，可以過著有品質的晚年生活。

總統提到，前一陣子她前往退輔會底下的台北榮民總醫院視察。她有信心，具有完整的服務網絡、也熟悉榮民長輩需求的退輔會體系，將會在高齡社會的長照工作裡，扮演相當重要的角色。

總統說，今天除了歡迎瑞利總會長率團來訪，她很希望能多聽聽「美國退伍軍人協會」的經驗，交流關於退伍軍人政策的想法。另一方面，她也要對美國退伍軍人協會長期的支持，表達深切的感謝。每一年「美國退伍軍人協會」都會提交決議文，敦促美國政府強化台美雙邊的軍事安全合作。在許多重要的國際場合，該會也總是不斷為台灣發聲，這樣堅定的友誼，深深鼓舞了台灣。

最後，總統表示，台灣和美國擁有共同的理念，兩國是捍衛自由、民主、法治價值最好的夥伴。放眼未來，政府會繼續和「美國退伍軍人協會」保持最密切的交流，深化台美雙邊的夥伴合作關係。她也祝福訪賓此行圓滿順利，成果豐碩。

(中時 )

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