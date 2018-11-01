MLB》是否留在道奇 柯蕭還得多想兩天

2018年11月01日 12:17 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

賽揚獎左投柯蕭（Clayton Kershaw）的好不需贅述，但他想拿世界大賽冠軍的夢想，今年又再次破滅，是否執行合約中的「逃脫條款」，離開道奇尋求其他奪冠機會，陷入長考的柯蕭今與道奇先達協議，「多想兩天再決定！」

30歲的柯蕭與道奇的7年總值2.15億美元合約，已經走完第5季，根據合約中的逃脫條款，他可以選擇提前成為自由球員。原本他得在美國時間周三子夜前做出決定，如今延後美東時間周五下午4時，也就是台灣時間周六凌晨。

逃脫條款是個對勞方有利的設定，如果該球員行情看漲，可以選擇去自由市場爭取更高薪的肥約；如果行情不好，就留在母隊把原本的合約走完。

然而柯蕭的情況，不能單純用「金錢」的角度來看，柯蕭近年開始受到傷勢困擾，配球也改以變化球為主，他目前合約明後年的平均薪資高達3250萬美元，在自由市場很難拿到更高價碼。只考慮收入，留在道奇肯定是最佳選擇。

不過柯蕭想要的是世界大賽冠軍，在道奇儘管已連續兩季殺入世界大賽，卻仍鎩羽而歸無法圓夢。除非道奇能證明他們明年更有競爭力，否則柯蕭為了冠軍戒指，很可能不計身價投入自由市場，找尋有能力讓他奪冠的隊伍。

目前來看，道奇明年戰力還不會大失血，先發投手只有柳賢振成為自由球員，布勒（Walker Buehler）、里奇希爾（Kenta Maeda）、前田健太、A.伍德（Alex Wood）、烏瑞亞斯（Julio Urias）都還在合約內。

倘若柯蕭兩天後仍決定離開，對道奇戰力當然是一大衝擊。屆時他們可能對柯蕭開出1年1790萬美元的「合格報價」，儘管柯蕭不可能接受，至少能讓道奇從柯蕭未來的新東家拿到1個選秀權補償，彌補一點損失。

(中時電子報)