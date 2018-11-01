台南》藍營將詐欺嫌犯當「聖旨」？黃偉哲：乾脆找葉啟中當總幹事

黃偉哲今天反擊高思博提告。（黃偉哲競選總部提供）

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針對高思博今日對黃偉哲提告，黃偉哲競選總部發言人郭國文表示，既然本案已進入司法程序，就讓司法歸司法，選舉歸選舉，希望高思博不要再試圖以政治力干預司法，這已經悖離民主價值，也對司法的獨立性是一種破壞。

郭國文指出，經濟部最新聲明已經說明非常詳盡，公務員依照正常行政程序，並無違法，黃偉哲「沒有施壓、沒有關說、更沒有不當得利」。郭國文強調，無法接受高思博為了圖謀個人政治利益，而扭曲事實極盡所能的負面攻擊，這種行為已經嚴重傷害了台南。

郭國文指出，高思博的選舉一路走來都採負面攻擊方式，最近甚至變本加厲，在毫無根據的情況下捕風捉影，每天重複一樣的質疑與謾罵，但仍無法挽救低迷的選情，甚至落居老三，顯示抹黑謾罵的路線引起市民的反感。

郭國文表示，國民黨今天又再度播出通緝犯葉啟中的說法，並以此進行抹黑攻擊，令人質疑國民黨跟葉啟中的關係究竟為何，要不要趕快向檢方自首，提供葉啟中聯絡管道，讓通緝犯到案，協助司法審判？郭國文表示，國民黨既然這麼喜歡將詐欺案通緝犯的話當「聖旨」，乾脆找葉啟中來當高思博的競選總幹事。

郭國文表示，希望在選戰剩下的20多天，高思博回歸正常選舉方式，避免因為一再無根據影射，消耗社會及司法資源，更不要為了自己的政治利益，成為詐欺案通緝犯的發言工具，還給台南市民一場乾淨正面的選舉。

(中時 )

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