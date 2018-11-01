台南》藍控黃偉哲以假證照 詐騙大創3000萬

2018年11月01日 12:30 中時 周毓翔

大創案廠商葉啟中日前向國民黨團揭發民進黨台南市長參選人黃偉哲團隊收賄2.7億元，協助大創進口核災食品入台，今在爆料他曾透過黃辦主任曾碧珠及黃偉哲協助，希望取得大陸海關化妝品進口許可證照，將台灣商品運到上海大創銷售，結果曾碧珠以偽造的大陸證照詐騙3千萬元，貨品全遭退貨，血本無歸。

葉啟中的委任律師葉慶元表示，依據葉啟中的影音資訊，黃偉哲與曾碧珠的行為顯涉有詐欺和偽造文書等罪嫌；葉啟中早已提供相關的假證照、支票明細、船運憑單、貨櫃憑單、LINE對話截圖給檢方，但是迄今卻毫無偵辦進度，反而莫名傳出葉啟中被通緝，「原告變成被告」。

國民黨團書記長曾銘宗表示，大創案發生迄今已經超過8個月，如今又爆出黃偉哲、曾碧珠關說到大陸海關、商務部，顯然不是單純的詐財案件，而是凸顯黃偉哲神通廣大、縱橫兩岸。曾銘宗建議，「黃偉哲乾脆不要選市長，蔡政府可以任命他擔任陸委會主委。」

曾銘宗呼籲，黃偉哲不要再把責任推給前辦公室主任曾碧珠，應該站出來說清楚、講明白，同時退出選舉，好好面對司法。他強調，近期將拜會法務部、最高檢察署以及警政署，要求法務部和檢警機關嚴守行政中立，打擊犯罪不分藍綠。

國民黨團首席副書記長吳志揚批評，蔡政府的兩岸關係處於低迷狀態，結果造就了綠營買辦，利用兩岸之間關閉溝通管道，建立個人非正式管道到對岸喬事情，甚至以詐騙手段從中獲取利益，因此呼籲台南選民要睜大眼睛，不要選一個會詐騙的爛西瓜。

國民黨團總召江啟臣質疑，司法本身就是要堅守公平正義，對於不法事件，該偵辦就偵辦，該起訴就起訴，不該有身分、職務或時間上的考量，大創案提告超過8個月，結果到現在還在北檢和新北檢互相踢皮球，搞不清楚管轄權到底歸誰，已超乎一般常理，檢察官不積極作為的原因究竟是什麼？

(中時 )