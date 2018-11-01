抹茶養生效果打趴綠茶？揭日本長壽密訣

抹茶已大量使用在甜點上。圖為抹茶霜淇淋。（曹明正攝）

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中時電子報
超人氣甜點，配上一杯濃郁的京都抹茶。（圖／曾麗芳）

抹茶養生效果真的打趴綠茶嗎？抹茶和綠茶富含抗氧化劑、可以保護肝臟、可以改善認知功能、可以預防癌症、可以降低心血管疾病風險及可以幫助減重等，其中抹茶效果比綠茶更佳，成為日本人長壽密訣。

根據《每日健康》報導，抹茶在採收前，農夫會遮蓋陽光，使茶樹避免日曬20-30天左右。這會使茶樹製造更多的葉綠素（chlorophyll）與更多的胺基酸。也因此，抹茶才形成它的獨特風味。

外媒《healthline》也指出，抹茶富含大量的兒茶素（catechins）這些抗氧化劑可以穩定那些有害的自由基，降低許多慢性病的產生。當你將抹茶粉加入一杯水中，富含的抗氧化劑和兒茶素的量可是超過同樣的綠茶所能提供給你的量喔。

一些研究顯示，抹茶有保護肝臟的功效；另一份研究顯示，罹患糖尿病的老鼠餵食了16周的抹茶後，降低了肝臟和腎臟因糖尿病而惡化的速度。

有些研究顯示抹茶中的一些成分可以改善認知功能，改善注意力、記憶力和反應時間外，抹茶也含有一種叫做茶胺酸物質，這些物質可取代咖啡因效果，提高警覺性。但又不像咖啡因有較多的副作用。

《healthline》也表示，抹茶與綠茶同樣都含有EGCG這類抗氧化物，它們對於對抗皮膚癌、肝癌與肺癌，具有某些程度上效果；綠茶和抹茶還可降低壞的膽固醇，對降低三酸甘油脂也有奇效。

另有不少研究顯示綠茶會幫助加速代謝或是增加能量消耗，綠茶萃取物可使運動時熱量消耗增加17%。

(中時電子報)

文章來源：《每日健康》

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