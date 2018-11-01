台北》姚文智競選行程跑去住都中心 內政部撇清沒違行政中立

2018年11月01日 12:31 中時 郭建伸 、 張鎧乙

考察期間，姚也不忘推銷他的水岸Skyline競選政見。（張鎧乙攝）

針對自身民調低迷，姚表示，目前各種民調幾乎是疲勞轟炸，但從來沒有一個能解釋2014年游錫堃在新北市長選戰最後以些微差距飲恨，與當時民調相差甚大，他希望那樣的歷史再重演。（張鎧乙攝）

民進黨台北市長候選人姚文智上午出席內政委員會的國家住都中心考察行程，不過現場除了大陣仗的內政部官員及立法院公務員外，僅姚文智一位立委出席，遭質疑有違反行政中立原則。對此，住都中心代理董事長、內政部次長花敬群表示，今天是立院內政委員會安排的考察，行政部門是照排定議程來報告，強調沒有違法行政中立問題。

姚文智昨發出採訪通知，指今上午將出席內政委員會「國家住宅及都市更新中心」考察。姚除重申若當選要在市府成立都更局，也進一步談及他自己的都更政策，提出將以921大地震為時間點，凡是在此之前興建的建築，都劃為都更區，因此台北市的都更範圍將從現在的627公頃擴大到3900公頃。

不過住都中心現場除了他以外，並沒有其他立委，僅有立委柯建銘、張宏陸的助理。《公務人員行政中立法》第13條明定，各機關首長或主管人員於選舉委員會發布選舉公告日起至投票日止之選舉期間，應禁止政黨、公職候選人或其支持者之造訪活動；並應於辦公、活動場所之各出入口明顯處所張貼禁止競選活動之告示。

姚會後接受媒體訪問，當詢問是否有違行政中立時，還一度悻悻然地說，「那不要在都更中心接受媒體聯訪，我們到民生東路去好了」。不過因為外頭在下雨，最後仍是在住都中心受訪。

由於姚文智現在兼具市長候選人身份，媒體今問內政部次長花敬群，候選人行程來國家住都中心是否有違反行政中立？花敬群說，今天是立法院內政委員會安排的勘查，站在行政部門立場，就是做好業務報告，回答立委關心的課題，強調「不是立委有什麼樣特別的身份」。

媒體追問，國民黨台北市長候選人丁守中或是台北市長柯文哲要來參觀是否可以接待？花敬群說，「丁守中他現在並不是委員，當然就不會去接待」。

(中時 )