台南》大創供應商再控黃偉哲騙取3千萬 藍委要求退選

2018年11月01日 13:01 中時 楊佳穎

大創供應商葉啟中再控黃偉哲騙取3千萬。（楊佳穎攝）

大創案延燒，國民黨團1日召開記者會，大創供應商葉啟中再度透過影片，控訴上海大創先前欲引進台灣製造保養品，需取得相關進口證照，而民進黨台南市長候選人黃偉哲辦公室前主任曾碧珠自稱在大陸政商關係良好，可協助快速取得證照並收取3000萬費用，卻提供偽造憑證，害他血本無歸。國民黨團書記長曾銘宗呼籲，檢調應儘速偵辦，更要求黃偉哲出面講清楚、退出選舉。

葉啟中在影片中說明，105年上海大創公司欲進口台灣製造的保養品至大陸地區銷售，黃偉哲辦公室知悉後，向葉聲稱可透過長官（黃偉哲）取得「三證」，包含入境貨物檢驗證明、進出口化妝品標籤審核證書及化妝品檢驗疫CIQ標誌，並要求給付公證費、服務費共3000萬元；而葉啟中因相信黃辦在大陸的政商關係，便以支票給付，這些支票都已兌現。

葉啟中表示，黃辦很快提供121張大陸進口證照，自己便安排海運將相關化妝品運送至上海，不料被上海海關查驗發現所有商品證號都是以既有大陸商品證號偽造，因此商品無法入關，被迫留置上海碼頭長達10個月，最後只好退運回台。他進一步說，曾透過通訊軟體質問曾碧珠，曾則稱已前往北京面會大陸官員協調這批貨物通關事宜，但最後證明一切都是欺騙。

葉啟中委任律師葉慶元表示，黃偉哲及曾碧珠的行為顯涉詐欺、偽造文書等罪嫌，而葉啟中早已提供相關假證照、支票明細、船運憑單、貨櫃憑單、LINE對話截圖給檢方，但迄今毫無偵辦進度，是否民進黨執政時告民進黨的立委，這件事都永遠不會有正義？令人無法接受，盼督促地檢署趕快辦理，懲罰不法的人。

黨團總召江啟臣表示，司法最重要的就是公平正義，有不法的就偵辦、查辦，且依照規定，一般案件結案期限為8個月、重大案件4個月，本案告發至今超過8個月卻沒下文，也沒聽聞檢察官有任何作為，應像這次普悠瑪案一樣，北檢立刻分案偵查，並發布新聞，「這才是辦案的效率」。

黨團書記長曾銘宗也批，此案非常誇張，竟關說到中國大陸去，包含海關、商務部，而黃偉哲既然如此神通管大、縱橫兩岸，「建議民進黨不要讓他選台南市長，聘請他當陸委會主委好了」，黃偉哲也應站出來講清楚、說明白，並退出選舉。

曾還說，此案仍在北檢、新北地檢之間推來推去，呼籲檢調依法行政、儘速偵辦；此外，國民黨團近期也將拜會法務部長、檢察總長及警政署長，要求他們依法行政、辦理，不能辦藍不辦綠。

(中時 )