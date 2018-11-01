捷運新莊機廠暴增28億預算 童仲彥批工程巨獸橫行

2018年11月01日 12:38 中時 陳燕珩

北市府暗藏追加預算巨獸？市議員童仲彥指出，大陸工程接手捷運新莊機廠工程後，竟變更30次設計，工程金額暴增近28億，直逼原契約金額50％，另外在萬大線植物園遺址施工時，為趕工、追求高報酬，竟加量鋼板樁，分區挖掘。讓全面搶救遺址成為空談，他要求市府政風單位嚴查。

童仲彥表示，新莊機廠曾因選址、工程設計不當被監察院糾正，原工信工程因樂生案終止契約，重新發包由大陸工程得標，但事後他們卻用偷天換日手法，變更30次設計，合約金額從57.3億暴增到85.1億，追加累計金額已達原主契約48.65％，按採購法超過50％就不能採限制性招標，可見捷運局在打擦邊球，規避採購法規定。

另外，萬大線LG02站工程位在植物園遺址上，2014年捷運局曾說要全面搶救遺址，光是該站就要施作8、9年，但童仲彥踢爆，大陸工程為了趕工，用鋼板樁加量、分區打入工法施作，不僅成本遽增，還會因鋼板樁貫穿地層而破壞遺址。

童仲彥更發現，大陸工程使用的靜壓式鋼板樁總價高達2865萬，與市價1619萬相差極大，捷運局辯稱是依議會核定單價編列，但議會查詢系統根本沒有這品項，他痛批捷運局包庇廠商說謊，要求政風單位介入調查，在事件釐清前，應暫停大陸工程參與市府標案。

對此，捷運局說明，新莊機廠案因政策決定保存樂生療養院，而保存區全位在新莊斷層擾動帶上，以目前工程技術只能邊開挖、邊依監測資料調整設計，2010年又因樂生保存區存在安全疑慮，必須施作明挖覆蓋隧道，整個隧道相當於2個車站規模，單就樂生保存就增加23.4億預算。

至於萬大線遺址保護，因該站位於市區，需採靜壓式鋼版樁，面對大區塊、深開挖的工區，本就需要分區搶救，相關工法有經過文資會同意，並沒有破壞遺址脈絡。

(中時 )