美國電影市場展 《藍色項圈》、《只有大海知道》等片出征

2018年11月01日 12:39 中時 潘鈺楨

美國電影市場展現場，看得到台灣電影的廣告。（國家電影中心提供）

第39屆美國電影市場展 （American Film Market) 於美西時間10月31日在加州聖塔莫尼卡正式開幕，將進行至11月7日閉幕。本次由文化部影視及流行音樂產業局主辦、國家電影中心籌劃的台灣代表團，赴美推廣銷售重點片單將包含：今年獲選韓國富川奇幻影展的校園驚悚片《藍色項圈》、在蘭嶼拍攝取景甫獲選東京國際影展《只有大海知道》、以乳房雙關探討女性身體與經濟自主的《乳．房》以及關於通訊軟體謀殺案的驚悚類型新片《玩命貼圖》等。

本屆美國電影市場展將有來自全球80個以上的國家，總計超過7000位的影視從業者參與，每兩個小時就有機會在這邊看到29部新片亮相，預計會有超過2000個新片企劃案，超過1000間影片製作公司與400間發行公司在此尋求合作機會，影片試映會達500場以上，是北美最重要的電影市場展。

台灣電影館本屆持續進駐，於美國電影市場展內設立台灣展位，帶來本年度類型多元豐富的台灣電影，包括大膽挑戰校園驚悚類型收到韓國富川影展觀眾熱烈迴響的《藍色項圈》，而讓有亮眼表現的新演員鍾家駿提名本屆金馬獎最佳新演員的《只有大海知道》，《乳．房》則是一部把女性對身體的想像與經濟考量做出有趣連結的都會劇情片，《玩命貼圖》則由陳曉東、任容萱擔綱主演，劇情聚焦於一起發生在校園的神祕連續謀殺案。

代表台灣角逐2019年奧斯卡金像獎最佳外語片的《大佛普拉斯》挾著超高詢問度在本次市場展中繼續亮相。台灣電影在上個月的韓國釜山中有超過10組以上的作品入選，類型多元題材豐富，本次代表團希望延續釜山的氣勢繼續在北美電影市場中努力推廣，讓國際市場看見台灣電影的神采與魅力。

(中時 )