「IU的男人」張基龍明年來台陪粉絲過年

近來張基龍的粉絲群越來越廣。(Funpack娛樂提供)

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張基龍明年1月初來台會粉絲。(Funpack娛樂提供)

模特兒出身的韓國男星張基龍，今年在韓劇《過來抱抱我》表現亮眼，在韓國事業努力爬升之餘，也決定要經營海外事業，宣布將於2019年1月6日在台北三創生活園區5樓CLAPPER STUDIO舉辦售票見面會，與台灣粉絲來場新年心動面對面。

張基龍1992年出生、身高187公分，2012年簽給南韓兩大模特兒經紀公司之一的KPlus，以模特兒的身分正式出道，在2013年KPlus被YG娛樂收購後，成為南柱赫、李聖經的師弟，也成功轉型為演員，模特兒時期就曾兩度參與IU音樂錄影帶拍攝，初期曾被粉絲稱為「IU的男人」。

張基龍原本深受10幾歲的少女們喜愛，不過自從演了《告白夫妻》，飾演在張娜拉身邊深情的守候的學長一角之後，發現影迷年齡層變廣，他笑著表示最近去吃飯，40歲的大叔都會跟他打招呼，去較遠的地區拍攝，連80歲的奶奶們也都開心歡迎他。

張基龍目前也在參與了馬東石與金亞中的新電影《壞傢伙們》的演出，該電影改編自同名戲劇，也是張基龍當演員近4年第一次耀上大螢幕。他表示因為很喜歡黑色動作電影，又有這麼好的機會找上他，也想藉此好好挑戰動作片的演出。

(中時 )

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