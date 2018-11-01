公布漂亮數字救選情？ 農委會：水果外銷成長2成6

2018年11月01日 12:44 中時 游昇俯

為免選舉前農業議題發酵，影響農民信心，農委會今（1）日召開記者會澄清農業政策相關資訊。農委會副主委陳吉仲表示，針對農產品出口受限於兩岸關係，成績不佳，實際上今年至9月底水果外銷總量達6萬2千公噸，仍較近五年同期平均出口量成長26%，表現亮眼。

陳吉仲指出，以今年1至9月水果外銷相較去年同期，香蕉、柑橘類、釋迦等品項成長超過50%，鳳梨出口量也高達3萬多噸，唯包括鳳梨、釋迦及柚子輸中皆高達8成以上，未來除增加外銷量，也會持續開拓市場、分攤風險。

近日有報導指稱養殖漁產品價格偏低，陳吉仲也表示，今年整體漁產批發價格，與過去五年統計數據相較都是最高的，吳郭魚池邊價優於前兩年，虱目魚、青石斑價格也仍位於過去五年的平均之上。

至於一般民眾關心的蔬菜價格，陳吉仲說，拿掉105年因受霸王級寒流及三個颱風的影響，使蔬菜價格偏高，以台北農產運銷公司交易數據為例，近五年蔬菜平均價格皆穩定維持在20至30元之間；他說，今年823水災後至9月底，多數交易日菜價皆高於35元，農委會並無外界所言設定35元天花板菜價。

他並表示，全台主力農家將近20多萬戶，103年主力農家所得121萬，之後逐年增加，至106年底，平均每戶增加13.8萬元；農會信用部存款反映農民收入，今年至9月底，全台農會信用部存款總額也較去年同期增加300億元，顯示農業發展有希望。

唯攸關農民權益保障的農民職業災害保險，即（1）日起正式開辦，但農委會自10月9日開始受理申請至10月底，投保農民僅1萬3千多人，陳吉仲坦承，比預期中來得低，農委會對此會積極檢討。

(中時 )