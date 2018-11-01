美國務卿蓬佩奧：陸是美國最大國安挑戰

友善列印
中時
李文輝

美國之音今報導，美國國務卿蓬佩奧10月31日表示，在未來一段很長的時間裡，中國大陸將是美國面臨的最大國家安全挑戰。報導稱，蓬佩奧在接受《蘿拉·英格拉罕秀》主持人英格拉罕採訪時，被問及美國將如何應對中國大陸盜竊美國智慧財產權等一系列行為時說，在川普總統領導下，美國正在對大陸進行全面回擊，來迫使大陸遵守國際法，並在商業上成為行為正常的國家。

他舉例說，本周美國指控了10名試圖竊取敏感的商業航空與技術資料的中國大陸公民，與此同時還限制了對大陸晶片生產商──福建晉華積體電路有限公司的出口。

蓬佩奧說，回擊從貿易開始，川普總統首先要求美中兩國進行公平互惠的貿易，並要求中國大陸停止盜取美國的智慧財產權。「我們也常常談到中國目前對維吾爾人宗教自由權利的剝奪，以及中國巨大的投資可能使得非洲、中亞和拉丁美洲的某些國家在未來陷入債務陷阱」。

美國之音稱，同一天，蓬佩奧還接受了布萊恩·基爾梅德秀的採訪。他在採訪中表示，他認為川普總統和目前的美國國家安全戰略非常適當。他說，「川普總統是第一位願意說出我們需要公平互惠貿易關係的總統，我們將繼續構建我們的軍隊，確保我們能夠應對所有的挑戰，我們也不會允許中國繼續偷竊我們的智慧財產權」。

美國之音報導，目前美中兩國的貿易戰仍僵持不下，川普總統將與大陸國家主席習近平在G20峰會之際會面，討論緩和貿易戰的可能性。

(中時 )

財新中國10月製造業PMI 50.1 就… 江蘇男霸育嬰室玩手機 人母斥：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。