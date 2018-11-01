美國務卿蓬佩奧：陸是美國最大國安挑戰

2018年11月01日 12:51 中時 李文輝

美國之音今報導，美國國務卿蓬佩奧10月31日表示，在未來一段很長的時間裡，中國大陸將是美國面臨的最大國家安全挑戰。報導稱，蓬佩奧在接受《蘿拉·英格拉罕秀》主持人英格拉罕採訪時，被問及美國將如何應對中國大陸盜竊美國智慧財產權等一系列行為時說，在川普總統領導下，美國正在對大陸進行全面回擊，來迫使大陸遵守國際法，並在商業上成為行為正常的國家。

他舉例說，本周美國指控了10名試圖竊取敏感的商業航空與技術資料的中國大陸公民，與此同時還限制了對大陸晶片生產商──福建晉華積體電路有限公司的出口。

蓬佩奧說，回擊從貿易開始，川普總統首先要求美中兩國進行公平互惠的貿易，並要求中國大陸停止盜取美國的智慧財產權。「我們也常常談到中國目前對維吾爾人宗教自由權利的剝奪，以及中國巨大的投資可能使得非洲、中亞和拉丁美洲的某些國家在未來陷入債務陷阱」。

美國之音稱，同一天，蓬佩奧還接受了布萊恩·基爾梅德秀的採訪。他在採訪中表示，他認為川普總統和目前的美國國家安全戰略非常適當。他說，「川普總統是第一位願意說出我們需要公平互惠貿易關係的總統，我們將繼續構建我們的軍隊，確保我們能夠應對所有的挑戰，我們也不會允許中國繼續偷竊我們的智慧財產權」。

美國之音報導，目前美中兩國的貿易戰仍僵持不下，川普總統將與大陸國家主席習近平在G20峰會之際會面，討論緩和貿易戰的可能性。

(中時 )