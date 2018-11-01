玉兔明減為熱帶低壓 周末雨停回溫

玉兔颱風明天可望減弱為熱帶性低氣壓。（圖／取自氣象局網站）

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氣象局預報員顏增璽表示，受到東北季風及輕度颱風玉兔外圍環流影響，北部及東北部天氣比較涼，其他地區早晚天氣亦涼；北部及東半部地區降雨機率大、下雨時間長，並且有局部大雨或豪雨發生。要到周六天氣才會轉好，氣溫回升雨勢減緩。

氣象專家吳德榮在個人專欄表示，玉兔未來路徑逐漸向北迴轉，今明兩天因東北季風冷空氣逸入、海洋熱含量（OHC）降低，以及環境垂直風切增大，強度將快速減弱，明日可減弱為熱帶性低氣壓，暴風圈侵台機率降至零。

吳德榮提醒，玉兔對台灣所造成的威脅不在颱風本身，而是今明兩天外圍環流與東北季風的「共伴效應」，會在迎風面產生明顯降雨。其次是東北季風與外圍環流形成的氣壓梯度，在台灣附近海域颳起平均7至9級的強勁東北風，陣風更可達10至11級，無論海上航行、作業船隻，以及從事岸邊活動都要注意安全。

天氣風險公司指出，今明兩天北部、東半部還會有大雨，但這波水氣和東北風在周末逐漸緩和後，接下來預計會有5、6天的穩定天氣。下一波東北風可能會在下周三（7日）、周四南下影響台灣。而在玉兔颱風過後，今年的颱風數量已接近於歷史平均值26個，未來7至10天相對穩定，較無颱風生成的機會。

也因這波雨勢，全台各地的空氣品質均有顯著改善，根據環保署監測網站顯示，東部、北部、桃竹苗，甚至台中、雲嘉南的空品大都是代表良好的綠色。高屏與外島的澎湖、金門、馬祖空品稍差，也還在黃色（普通）等級，雖然能見度不佳，但那是水氣的緣故，與平常的空汙不同。

(中時 )

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