江蘇男霸育嬰室玩手機 人母斥：你不是你媽餵大的嗎？

2018年11月01日 12:50 中時 林勁傑

大陸現在不少商場都設有育嬰室，方便母親餵哺母乳。然而江蘇無錫一名徐姓母親，27日到當地某商場的育嬰室準備擠母乳時，竟發現育嬰室被一名男性「霸佔」。雖然徐女多番要求他離開，惟該男子只顧玩手機，不予理會。徐女更怒轟「你不是你媽餵大的嗎？」所幸最後商場保安到現場，該男才被請離。

東網報導，徐女憶述，她當時推開門看到該名男子後，便有禮貌地向他表示，她想擠母乳，希望對方離開，但男子沒有理會。徐女多番勸告後，開始有點不耐煩：「你是要我當眾在這裏，把內衣脫下吸奶嗎？」豈料該男子反駁︰「外面沒有母嬰室你怎麼辦？」徐女怒不可遏，大斥：「沒有母嬰室，我怎麼餵奶我怎麼吸奶跟你沒關係，你管不著！我看你真的是變態吧！請你出去，我跟你說我已經報警了。」

然而，該男子仍不為所動，徐女便指︰「現在請你馬上出去，外面那麼多免費的椅子你不坐，你非要坐在母嬰室裡面，為什麼呢？為什麼要和一個哺乳的媽媽過不去呢？你不是你媽餵大的嗎？」未料對方竟再次回問：「你孩子在哪兒？」徐女士回應：「我的孩子沒帶出來，我就不能用母嬰室了嗎？我帶了電動吸奶器，我要吸奶呀！」

最終，在雙方爭持不下之際，商場保安趕到，隨即將男子請離現場。

(中時 )