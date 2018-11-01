大陸福彩中心已有5正副主任被查

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旺報

大陸反腐行動打擊福彩中心，據中共中央紀委國家監委網站援引駐民政部紀檢監察組消息指出，中國福利彩票發行管理中心前副主任、北京中彩線上科技有限責任公司前董事長、現任中國兒童福利和收養中心副主任馮立志，涉嫌在彩票領域嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

這已是2017年以來，民政部中國福利彩票發行管理中心（以下簡稱「福彩中心」）第5名通報被查的主任或副主任。

此前被查的4人分別是：主任陳傳書（2002至2006年）、鮑學全（2006至2012年）、王素英（2015至2017年），副主任王雲戈。

此次通報被查的馮立志出生於1959年9月，黑龍江呼蘭人。馮立志長期在彩票系統工作，2006年9月至2008年9月間任福彩中心主任助理兼市場二部主任，2008年9月至2013年11月間任福彩中心副主任，其間於2010年4月起兼任北京中彩線上科技有限責任公司董事長。2013年11月至今，擔任中國兒童福利和收養中心副主任。

馮立志在福彩中心任職期間，曾於2006至2012年間長期與先前落馬的主任鮑學全共事。鮑學全已於2017年2月被查，同年8月被「雙開」（開除黨籍及公職）。

另據微信公眾號「廉政瞭望」此前報導披露，因為彩票而落馬的官員，還包括大陸國家統計局前局長王保安。王保安長期任職財政部，並且曾擔任綜合司司長，出任副部長後又是綜合司的分管領導。財政部綜合司主要職能之一就是承擔彩票管理的有關工作。

(旺報 )

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