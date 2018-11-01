「比陸客還有用！」寶可夢讓台南估計入袋3億元

2018年11月01日 12:53 中時電子報 莊楚雯

讓寶可夢迷躍躍欲試的「Pokémon GO Safari Zone in Tainan」從今天早上10點半開始，在台南展開5天的捉寶旋風，估計這場寶可夢盛宴為台南帶進20萬人潮，各大飯店及民宿訂房率超過8成，加上觀光、餐飲、伴手禮、交通等產業，預估能入袋3億元，讓業者超開心「寶可夢比陸客來台還有用！」

蘋果報導，台南市府觀旅局長王時思說，市府用2年的時間，爭取到這次寶可夢盛會，自遊戲推出後，積極與寶可夢公司聯繫，「2016年台南美濃大地震後，就一直想辦場大型活動，讓更多人來台南玩。」

為了爭取寶可夢來台南協調了無數次，「超龜毛的！」王時思指出，包括交通、玩家遊戲安全、遊戲地點、會場容納量、電信流量等條件，花了兩年完成對方所有要求，爭取到全市都能捉到「稀有寶可夢」、「色違寶可夢」！此外還有30個景點有特別的驚喜，就連寶可夢公司都還沒對外透露會有什麼。

王時思說，以寶可夢在日本、德國舉辦過的經驗，預估至少有20萬人次到台南捉寶，加上周邊產業受益，例如餐飲、觀光等，以每人最低消費金額1,500元來算，應該能帶來3億元以上商機。

寶可夢限定活動並不是在連假期間，各飯店住房率卻飆高，業者們都覺得很難得。甚至有業者開心說道，「寶可夢比陸客來台還有用！」

(中時電子報)