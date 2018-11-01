美前官員：大陸核心利益決定美中長期利益不共存

2018年11月01日 12:53 中時 李文輝

美國之音今報導，美國歐巴馬政府時期白宮亞洲事務高級主任麥艾文（Evan Medeiros）10月30日說，美中關係面臨轉捩點，中國大陸對其「核心利益」的定義及其追求方式，決定了美中的長期利益不可共存。美中兩國的長遠利益在很大程度上傾向分歧，而不是趨同，而且將來分歧只會更大。兩國關係將越來越趨向競爭的一面。

麥艾文認為，中國大陸目前有三大核心利益：維護共產黨統治及社會穩定；保護國家主權及領土完整、國家統一；發展經濟和社會。這些利益決定了美中兩國的長期利益不能並存。

他說，在國家主權方面，美國和大陸將繼續在台灣和大陸各種領土主張上持不同意見，而且沒有任何跡象顯示，美國會改變這些問題的政策。從經濟上說，中美本來可以從各自發展中獲益，但是嚴峻的現實顯示，大陸採取的政策深深地傷害美國國家利益。

麥艾文是在華府智庫布魯金斯學會舉辦以「美中長期利益是否相容？」為題的辯論會上表述。他還說，大陸為獲得這些核心利益採取的措施，也讓美國不能接受。

麥艾文在會中援引同事喬治城大學安全研究專案副主任大衛．埃德爾斯坦（David Edelstein）觀點，指美中目前的「投資時限」（time horizon）也不同了。「投資時限」概念來自投資交易，是指投資者變現前持有證券的總時長。

麥艾文強調，雖然美中競爭可能不可避免，但不代表美中爭端和衝突不可避免。也不代表美國過去的對陸戰略失敗。他認為，這只是說明，美國過去的中國政策雖然引導大陸朝著更符合美國利益的方向發展，但這項政策已達到極限。他說，大陸的行為在演變，所以美國的戰略也應該隨之改變。

美國之音稱，隨著美中爭端的日漸加深，有關「美中長期利益是否相容？」的討論在美國越來越強烈。在此之前，美國《外交》網站訪問了34名研究美中關係的專家，就相關話題進行了調查。14人認為不可調和，15人認為並非不可調和，5人保持中立。

(中時 )