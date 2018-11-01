大陸香菇竟郵寄赴台　金門岸巡碼頭攔截

2018年11月01日 13:03 中時 李金生

岸巡幹員對可疑「郵件」進行拆檢情形。（岸巡提供）

岸巡拆檢行李箱發現夾藏大陸香菇，總計13公斤。（岸巡提供）

金門岸巡總隊昨（31）日在往來台金兩地的高雄籍散裝貨輪「大華輪」準備載運赴台的貨物中，發現3只郵寄的行李箱內夾藏大陸香菇13公斤及免稅香菸7條，全案今依違反〈試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法〉送由財政部關務署高雄關離島派出課裁處。

岸巡幹員是在執行例行安檢時，在貨物集散區發現船上的3只行李箱飄出陣陣的香菇味，拆檢果然都是大陸香菇，另有7條免稅香菸，清點後全數留置處理。

岸巡指出，依〈試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法〉第26條規定，旅客僅可攜帶少量自用大陸農產品（單項不得逾1.2公斤，總量不得逾6公斤）進入台灣本島，並禁止以「郵包」方式寄送。

岸巡並指出，大陸一些劣質農產品通常未經完善處理，其中可能含有鉛、硫、砷等有毒物質，對人體呼吸系統及肝、腎均有重大危害，提醒消費大眾多加留意，切勿貪圖小利鋌而走險，以免觸犯法律又不利健康。

農委會昨也公布在金門「小三通」旅客於通關前，主動棄置的大陸香腸驗出「非洲豬瘟」病毒基因，目前各單位加緊防疫作業。最近數月也查獲多起農漁畜產品、動物活體走私案的海巡署，也將加大檢查力度，嚴防動、植物疫病跟著上岸。

(中時 )