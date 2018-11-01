大學生作文被批「邏輯差」 陸大學開寫作課搶救

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旺報

陸媒稱，經歷過12年語文教育，被高考作文歷練過的學生進入大學之後，寫作能力卻被大學教授們嫌棄「邏輯思維能力差」、「完全不會寫學術論文」、「連摘要都寫不好」、「規範語言不會用，全是網路口語」。

為了改變這個現象，前不久，北京清華大學開起了《寫作與溝通課》，作為本科生（大學部）必修課程。10月29日，浙江農林大學《大學寫作》課程在東湖校區學1508智慧教室正式開講，該校2018級求真實驗班，成為首批學習該課程的班級。

陸媒錢江晚報1日報導，近年來，大學生寫作表達能力，特別是邏輯思維和批判性思維能力不足的狀況，已經引起不少高校的關注。

農林大學文法學院副院長、《大學寫作》課程教學團隊負責人彭庭松表示，復旦、清華等高校的教授們一致認為，理工科學生的學術寫作能力比較弱」，「學生在進大學之前沒有接受過相關的訓練，寫論文的時候是茫然的，很多學生連摘要都寫不好。尤其是理工科專業的學生，在面對大學階段需要的學術寫作的時候，缺乏邏輯思維，寫的論文往往沒有條理。並且也缺少批判性思維，質疑觀點的能力比較弱。」

通過高考作文歷練的大學生，為什麼寫作能力還是差呢？彭庭松分析，主要是三個原因。首先，「中小學階段的作文教學，並沒有針對學術寫作。即便是高考作文，也是有很多套路的，且命題作文的寫作方法和學術論文也有很大的區別。」

其次，大學生的文字表達能力令人堪憂，「主要是因為現在的孩子習慣在網路上溝通，自然就會將網路語言滲透到寫作中，常常會出現口語化表達，學生對於規範語言的運用能力下降。」

第三個原因是，網路的閱讀方式影響了學生的思維能力，「平時都是選擇性閱讀，只挑自己感興趣的文章看，這在做學術研究的時候，容易遇難不上，看到難的文章就退縮、繞開。」

彭庭松透露，在《大學寫作》課程中，浙江農林大學中文系的3位老師會用學術熱點和社會熱點話題作為主題，引導學生進行討論，在討論過程中幫助學生提煉有價值的觀點，寫成文章。「學生完成初稿以後，老師還會和他們面對面交流、修改，完成二稿、三稿。每個學期要完成三篇這樣的文章。」

在這個課程中，將從說與寫、聽與寫、讀與寫三方面強化學生的寫作能力。「說與寫，是訓練學生完成口語和書面語的轉化，訓練他們講話稿的撰寫等能力；聽與寫，是讓大家熟悉和聽有關的文體，比如如何聽報告；讀和寫，側重的是閱讀素材和寫作之間的轉換。對大學生來說，閱讀是最主要的獲取素材的途徑，如何在閱讀中抓取重點信息，如何總結閱讀感受都是需要訓練的。」

(旺報 )

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