蔡英文：提升退伍軍人職場優勢

2018年11月01日 13:45 工商 彭媁琳

總統蔡英文今日接見美國退伍軍人協會（AMVETS）新任總會長瑞利（Regis Riley）夫婦一行，除感謝該協會長期支持台灣，也盼雙方持續保持最密切的交流，深化台美雙邊的夥伴合作關係。

蔡英文指出，世界各國的軍人弟兄姊妹，一生都為了保家衛國而奮鬥。軍人把最寶貴的青春，都奉獻給國家跟社會，非常令人敬佩。因此對退役軍人的妥善照顧，是各國政府都必須重視的任務在台灣稱呼退伍軍人為「榮譽國民」，由退輔會負責相關事務。在美國則有專責部會「退伍軍人事務部」，也有像「美國退伍軍人協會」這樣有影響力的組織。長期以來退輔會從美國完善的制度中，學習到不少經驗，也跟「美國退伍軍人協會」形成了深厚的兄弟會關係。

在台灣，政府正朝2個方向來努力。第一是強化就業輔導。台灣要提高就學、就業輔導及職訓工作的預算比重，來提升退伍軍人的職場優勢，讓他們能在社會各個角落持續貢獻專業。第二是整合醫療及長照服務。政府正在整合退輔會所屬的醫院及照顧機構，希望建立完整的健康照護網絡，來協助年長的榮民跟眷屬，可以過著有品質的晚年生活。

蔡英文表示，前一陣子她前往退輔會底下的台北榮民總醫院視察。她有信心，具有完整的服務網絡、也熟悉榮民長輩需求的退輔會體系，將會在高齡社會的長照工作裡，扮演相當重要的角色。

(工商 )