汐止2千戶居民抱怨交通不便　張錦豪爭取「跳蛙公車」今通車

2018年11月01日 13:05 中時 宋原彰

新北市議員候選人張錦豪為水蓮山莊爭取「汐止火車站-水蓮山莊」跳蛙公車，今日通車，吸引大批民眾爭相搶搭。(宋原彰攝)

新北市議員候選人張錦豪為水蓮山莊爭取「汐止火車站-水蓮山莊」跳蛙公車，希望解決社區長期以來的交通問題。(宋原彰攝)

汐止社后地區的水蓮山莊因位處山區，社區內2000多戶居民長期缺乏大眾交通工具，到市區、醫院等地相當不便，因此在市議員候選人張錦豪與里長的爭取下，設立了跳蛙公車「汐止火車站-水蓮山莊」，今(1)日正式通車，許多社區的居民紛紛搶搭第一班公車。

張錦豪表示，長期接獲水蓮山莊住戶及湖蓮里長曾連福陳情，社區內住戶要往汐止區公所、國泰醫院等地，沒有公車可以到達，因此透過社區委員會設立問卷調查，最後依據調查結果，最符合民眾需求的結果，經曾連福里、金龍里長陳美麗、新北市交通局及中興巴士代表等召開兩次協調會，終於取得共識，設置跳蛙公車。

「汐止火車站-水蓮山莊」跳蛙公車不只服務水蓮山莊住戶，其路線也行經湖光里、金龍里、厚德里、忠孝里、樟樹里等20個里。張錦豪說，跳蛙公車是公車路線客製化的一種型式，類似交通專車，依據乘客在特定時間、地點的需求，彈性化的提供路程快且直捷的公車服務，相信能解決社區的交通問題。

目前汐止有「汐止-台北101」、「新店-汐止」和新設立「汐止火車站-水蓮山莊」3條跳蛙公車路線。今日上午10點新路線首航，吸引大批居民爭相搶搭。張錦豪表示，目前已在協調更早加開早上8點的班次，提供上班族新的交通選擇，未來期望讓班次更密集，讓社后地區連結汐止行政中心將更為方便。

(中時 )