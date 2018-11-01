賴揆：九合一有境外資金 意圖影響選舉

2018年11月01日 13:19 中時 張理國

九合一選舉在即，行政院長賴清德上午在院會特別提出，這次選舉有4大特殊性及挑戰，重點包括境外資金流入試圖影響選舉、假訊息快速傳播產生負面效應。各機關都必須提高警覺，運用已建立之檢警情蒐聯繫通報平台，聚焦打擊並迅速檢肅到案。法務部則證實，己有境外資金流入，但具體內容無法證實。

賴揆說，年底九合一選舉已進入倒數計時階段，面對各界對於杜絕賄選、選賢與能的高度期待，檢、警、調、廉政、政風機關均應全力投入選舉查察工作，彰顯政府查賄的決心。此次選舉有別於以往的特殊性和挑戰，包括(一)公投案與選舉同時舉辦、(二)境外資金流入試圖影響選舉、(三)幫派或團體以政黨名義滋擾社會秩序、(四)假訊息快速傳播產生負面效應。各機關都必須提高警覺，運用已建立之檢警情蒐聯繫通報平台，聚焦打擊並迅速檢肅到案。

針對境外資金流入，法務部次長陳明堂說，目前只能說境外資金有流入，但有多少從中國過來，現在不能證實，因為還在查證中，因為資金有流通性，只能說境外，詳細情況要偵查完結才能講，否則會引起困擾，因為資金可能從甲地到乙地到丙地，具有流通性。

賴揆表示，台高檢及警政署已執行2波「選前全國同步掃黑行動」及1波「選舉賭盤行動專案」，已有初步成效，請持續努力，嚴防重大治安事件發生，加強維護選舉造勢活動的安全，妥適防處聚眾活動，展現查賄制暴、淨化選舉之效。

賴揆也裁示，目前檢察機關各項選舉查察案件受理案件中，以現金買票、贈送禮品及招待出遊類型較多，請持續加強蒐證及查緝，遏止不法犯行。另請各查察機關特別注意不實或爭議訊息之散布，倘涉有刑事不法，即應積極偵辦，另亦請賄選查察機關避免陷入買票候選人胡亂檢舉，使檢調人員疲於奔命，再從中下手的聲東擊西之計。此外，也請各選務機關及警察機關於投開票日完備選票運送和保管之維安工作，務必使選舉公平乾淨、平順落幕。

(中時 )