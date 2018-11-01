出國買防曬乳不需申報！最快明年6、7月上路

食藥署表示，未來帶回國的特定用途化妝品，只要每種不超過12瓶，總數不超過36瓶就不需向食藥署申請核准。（食藥署提供）

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中時
林周義

出國買特定用途化妝品不再麻煩！食藥署今（1日）預告「輸入特定用途化妝品供個人自用免申請查驗登記之限量」草案，將特定用途化妝品，如止汗劑、防曬乳、牙齒美白劑、染髮劑等的入境規定放寬，只要每種不超過12瓶，總數不超過36瓶就不需向食藥署申請核准，預計最快明年中旬上路。

以往從國外攜帶特定用途化妝品，不論數量多少，都需申請食藥署核准，填寫進口同意書。食藥署代理科長張家榮表示，如今國人旅遊數量增加，為讓國外購物更便利，因而配合今年三讀通過的《化粧品衛生安全管理法》第5條第3項，訂定「輸入特定用途化妝品供個人自用免申請查驗登記之限量」草案。

張家榮表示，不論自行攜帶，或以郵包、快遞等方式將特定用途化妝品輸入我國，每種最多12瓶 (盒、罐、包、袋)，且合計不超過36瓶 (盒、罐、包、袋)，海關就得以放行。若超過公告數量，則依《化粧品衛生安全管理法》第5條第4項，將超量的商品退運或銷毀。因該草案以「自用」為出發點，若被發現將帶回的商品販賣、供應、贈送、公開陳列或提供消費者試用，可處以新台幣1萬元以上100萬元以下的罰鍰。

食藥署提醒，國外販售的防曬劑、染髮劑、燙髮劑、止汗制臭劑等特定用途化妝品，未經主管機關查驗，且無中文標示，國人可能因不了解正確使用方式，而導致刺激、過敏、紅腫等副作用，且求償不易。因此建議消費者避免購買來路不明或標示不清的商品，令保留化妝品包裝、說明書，以利隨時了解使用資訊，保障自身權益。

(中時 )

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