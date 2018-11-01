魅力蘇州 千年古城的江南韻味

2018年11月01日 13:11 中時電子報 綜合報導

宋人古語：「上有天堂，下有蘇杭」，一句話就把蘇州描摹得若三春少女，人見人愛。蘇州是中國大陸首批24座國家歷史文化名城之一，有近2500年歷史，是吳文化的發祥地。

蘇州座落在水網之中，街道依河而建，水陸並行；建築臨水而造，前巷後河，形成「小橋、流水、人家」的獨特風貌。唐朝詩人張繼的一首《楓橋夜泊》，令古今遊客爭相來訪楓橋，聞聽寒山寺的鐘聲；姑蘇城外靈岩、天平、天池和洞庭諸山等，點綴於太湖之濱，把東方傳統文化中的精緻與細巧發揮得淋灕盡致，滲透在城市的每一個角落。

#山塘街——古城區的原始味道

初到蘇州時，就被折「小橋流水人家」的景色所折服，即便城市化的進程不斷加快，但老城區卻絲毫沒有被破壞。為了不影響古城的風采，老城區內不允許建過高的建築物，所以這裡都是矮矮的房子。老城內灰瓦白牆，在夕陽的映襯下，猶如一幅水墨畫，處處都可拍出大片。

旺旺中時北京提供

山塘街因山塘河而命名。唐寶歷元年（825），詩人白居易任蘇州刺史，對蘇州城外西北河道進行疏濬，利用自然河浜開挖成直河（由閶門外護城河直達虎丘山麓），稱山塘河，便於行舟。又把挖出泥土填堆成長堤，長堤寬闊成路，也直通虎丘，當時虎丘稱武丘，山上有武丘寺，故詩人筆下直稱為武丘寺路，後人稱「白公堤」，堤長七華里，又稱七里山塘。因介於閶門鬧市與名勝虎丘之間，逐漸成為繁華的旅遊商業街。

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雖然人來人往熙熙攘攘，但路面卻十分整潔乾淨，小河裡碧波蕩漾，沒有任何雜質。走在石板橋上，忍不住要停留幾分，細細品味這座老街的韻味，怪不得許多文人在這座城市留下了那麼多的文墨古蹟，這裡的美好確實讓人忍不住留下些許詩篇。

#拙政園——中國四大名園

明正德初年（16世紀初），因官場失意而還鄉的御史王獻臣，以大弘寺址拓建為園，取晉代潘岳《閑居賦》中「灌園鬻蔬，以供朝夕之膳……此亦拙者之為政也」意，名為「拙政園」。「拙」在此處讀輕聲「zhuo」，寓意笨拙，來表現園中主人對自己和對官場的一些態度。

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拙政園位於蘇州城東北隅（東北街178號），截至2014年，仍是蘇州存在的最大的古典園林，佔地78畝（約合5.2公頃）。全園以水為中心，山水縈繞，廳榭精美，花木繁茂，具有濃郁的江南水鄉特色。花園分為東、中、西三部分，東花園開闊疏朗，中花園是全園精華所在，西花園建築精美，各具特色。園南為住宅區，體現典型江南地區傳統民居多進的格局。這裡僅是當時主人的後花園，其真實住所就在園南的蘇州博物館內，目前已成為開放參觀的園林專題博物館。

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倒影樓以觀賞水中倒影為主。樓分兩層，樓下是「拜文揖沈之齋」，文是指文徵明，沈是指沈周，這兩位均是蘇州著名的畫家，沈周還是文徵明的老師。當年，西園園主張履謙為表達自己的景仰之情，於光緒二十年（1894）特建此樓以資紀念。倒影如畫景色絕佳。

雖然已經入秋，但整個園中依舊綠意盎然，只是荷花已經開敗。滿園的桂花香氣，穿過一條條廊，走過一處處園，每個小園中又有不一樣的風景。拙政園最大的巧妙之處在於借景，利於位置的變化，將在園外遠處的寺廟巧妙的借在園中，讓人看了彷彿以為是坐落於園中的寺廟，其實相隔還有一段距離。這也便是為什麼不能在老城區內修建高樓的原因了。

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在城市的發展之中，大多城市已經變得越來越相似，同樣的味道，同樣的高樓大廈，已經無法分辨究竟是孰先孰後。但蘇州不一樣，這樣無法復刻的園林建築、江南水鄉風情、吳儂軟語細細交談，著實是一筆寶貴財富，也是孕育人文薈萃的精華之地。

(中時電子報)