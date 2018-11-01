2女運3000萬元遭劫 主嫌收押禁見

2018年11月01日 13:37 中時 王己由

台北市信義區日前，驚傳鄧姓女子和王姓女子在中坡北路載送3000萬元現金，半路遇劫，歹徒持刀逼被害人下車後，再連錢帶車搶走，警方據報找到被劫車輛，車上遺留200萬元，隨後陸續逮捕4名嫌犯，北檢依強盜罪漏夜偵訊，聲押嫌犯王璟澄，台北地方法院今(1)日開庭訊問後，法官認為王否認強盜犯行，惟依他和被害人等人供述及卷內證據，可認定犯罪嫌疑重大，也有事實足認有勾串共犯及湮滅證據之虞，且還有共犯在逃，裁准羈押禁見。

法官認為，王嫌所涉犯的刑法第328條及第330條加重強盜罪嫌，是最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，又本案還有兩名共犯在逃，身分不明，王對於該兩名熟識的共犯年籍資料及住處都無法交代，且多有閃避，依他先前供述，對本案發生過程多有迴避；事後對取走的被害人的東西及手機都丟棄，有事實足認有勾串共犯及湮滅證據之虞。

再審酌王嫌等人在街道上公然強行搶走被害人的車輛及車上鉅額現金，對社會治安影響重大，所生危害不輕，有羈押必要，應予羈押，並禁止接見通信。

鄧姓和王姓女子是在10月29日晚間8點多到警局報案，2人表示開車載3000萬元要交付給別人，途中因肚子餓，車停在中坡北路，鄧女下車買消夜，王女獨自坐在右前座顧現金；王女供稱，有兩名男子從駕駛座及後門開門上車，喝斥王女下車，還拿出刀威嚇，王女害怕下車，歹徒隨即開車載錢離去。

警方調閱監視器追查，發現歹徒將車開往忠孝東路5段附近棄置路邊，再搭上接應的轎車離去，警方趕往現場，在被劫車上找到200萬元，警方以車追人，發現開往北市大同區太原路一帶，停在附近大樓地下停車場，警方線查出王璟澄等人涉案，訊後移送檢方偵辦。

(中時 )