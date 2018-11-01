為何攻擊賴香伶？教授黃德北揭李明彥喪失理智原因

北市勞動局長室賴香伶遭攻擊受傷送醫。（本報系資料照）

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中時電子報

台北市勞動局長賴香伶昨遭勞運人士李明彥拿鋼筋襲擊頭部，深度見骨縫了11針，世新大學教授黃德北表示，李明彥為了揭發弊案與陳抗，曾經多次遭到資方與警方的打壓，包括對他暴力相向，讓他逐漸喪失理智；李明彥攻擊賴香伶是因為他不了解外包制度和結構，是賴根本無法改變的。

黃德北昨在臉書上表示，傍晚得知李明彥攻擊賴香伶的消息，心裡頗為激動與複雜。李明彥的暴力行為應該加以譴責，但他自己也是一個遭到體制暴力傷害的人，身心受創甚深，嚴重到將賴香伶視為公部門委外弊案的代表，將矛頭指向她，而不是弊案重重的政府委外單位或外包公司。

黃德北說，李會做出如此荒謬的行為，是因為在此之前他為了揭發弊案與陳抗，曾經多次遭到資方與警方的打壓，包括對他暴力相向，讓他逐漸喪失理智。

他說，「李明彥過去一段時間在臉書上多次攻擊我，因為我沒有如李所期待的出來開記者會批判賴香伶。我無法同意李明彥對賴香伶的各項指控，一方面是我與賴香伶相識已經超過20年，還是她的論文指導教授，參與支持她出任勞動局長ivoting的活動，我對她的為人有相當的了解與信任」。

黃德北強調，李明彥每次檢舉，台北市勞動局都曾派員進行勞檢及懲處，只是勞動局的處分無法達到李明彥的期待。李明彥一直不能理解的是被查處有問題的外包公司為何第二年還可以繼續來投標與得標，他不知道這是現行外包制度與投標制度不合理的地方，賴香伶根本無法改變此一制度與結構。

(中時電子報)

文章來源：世新大學教授黃德北臉書

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