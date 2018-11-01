嘉義縣6家民宿獲選「百大好客民宿」吸引民眾熱搜搶訂

嘉義縣今年共有6家特色民宿獲選「百大好客民宿」。（圖／嘉義縣府）

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「2018百大好客民宿」獲選名單出爐，嘉義縣共有「仲明居陶藝坊民宿」、「瑞里阿漢的家民宿」、「星光森林民宿」、「竹崎白樹腳驛棧」、「大山自在民宿」及「天一農業休閒民宿」等6家特色民宿，分別於壯闊山景、小鎮慢城、特殊體驗等主題類組雀屏中選，名單一公佈隨即引起民眾搶訂。

由觀光局主辦的「百大好客民宿」，今年有154家民宿業者報名參賽，評選內容分為「海灣風情」、「壯闊山景」、「小鎮慢城」、「綠色樂活」、「親子童話」、「自然生態」、「美食吃貨」、「長宿樂齡」、「特殊體驗」及「建築設計」10大主題，鼓勵民宿業者以文字、短片及照片等方式，展現自家民宿的溫暖故事與特色。

嘉義縣「仲明居陶藝坊民宿」、「瑞里阿漢的家民宿」、「星光森林民宿」等3家於壯闊山景類別主題；「竹崎白樹腳驛站」民宿於小鎮慢城類別主題；「大山自在民宿」及「天一農業休閒民宿」2家於特殊體驗類別主題選拔中，脫穎而出，無論是令人心曠神怡的山景、充滿鄉土風情的老古厝，或是擁抱自然情懷的秘境探險，都值得旅客前往親身體驗。

嘉義縣文化觀光局長許有仁指出，台灣民宿發展已20餘年，交通部於民國100年起推出「好客民宿」標章認證計畫，遴選出具備「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」6大精神的好客民宿，目前嘉義縣有31家合法民宿領有標章。

許有仁表示，「住宿」是民眾安排旅遊行程中重要的一環，因此，提供遊客安全、舒適、衛生、貼心的旅宿服務，保障消費者權益，是嘉義縣旅宿業管理的重要理念及目標，透過一連串「好客民宿」標章及「百大好客民宿」遴選活動，經由官方與民眾共同認證，嚴選出「百大好客民宿」中的資優生，藉此提升整體的民宿品質，提供國內外旅客更優質、安心的住宿選擇及服務，讓每一個來到嘉義縣旅遊的遊客，都能帶著精彩與滿滿的回憶回家。

(工商 )

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