勇奪2018世界青少年發明展銅牌 圳堵國小將成立發明社團

圳堵國小學生遠赴印度參加2018世界青少年發明展，奪下銅牌佳績。（校方提供）

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圳堵國小學生發明「連通植生牆」，評審好奇上前觀察設計原理。（校方提供）
圳堵國小學生向評審介紹「連通植生牆」的原理。（校方提供）
圳堵國小學生奪下世界青少年發明展銅牌，中華民國國旗在印度飄揚。（校方提供）

台中市圳堵國小學生遠赴印度參加2018世界青少年發明展，林瑾妍、簡均靜、李侑恆以「連通植生牆」奪下銅牌，全校師生與有榮焉，校方也順勢宣布成立發明社團，將引進程式設計、3D列印、機器人、木作、控制電路、感測器等課程，讓孩子們有機會探索發明教育。

圳堵國小代表團出國比賽過程相當艱辛，從籌措旅費、訓練過程、製作文宣影片到正式登上國際發明舞台，都費盡不少心力。除有台中市教育局挹注經費，立委洪慈庸協助向國教署爭取經費，還有環隆科技公司歐正明董事長歐正明、王思為醫師等人捐助訓練經費。

學生林瑾妍、簡均靜、李侑恆在主任賴春旭及王勝忠指導下，運用科學連通管和毛細現象原理，發明「連通植生牆」，奪下2018世界青少年發明展銅牌獎。回國後，許多學生向指導主任表達有意參加發明社團。

賴春旭表示，為了這一群孩子的學習興趣，和未來將連結12年國教科技領域，將於今年成立發明社團，有3、4位老師將投入參與培訓過程。發明社團將陸續引進程式設計、3D列印、機器人、木作、控制電路、感測器等課程。

「愛迪生認為，想像力是發明不可缺少的要素。」校長蔡宗信表示，該校位處資源較缺少的地區，希望透過更多元的學習環境，讓孩子們擁有和市區孩子一樣的學習機會。目前有20位孩子將投入選拔，期待有更多孩子一起學習創思發明教育和激發想像力，「我們也要像愛迪生那樣地勇於想像這個世界未來的模樣。」

(中時 )

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