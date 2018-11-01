陳彥名「第一次」超主動 蔡力允唐綸苦澀憶初戀

2018年11月01日 14:05 中時電子報 李家穎 ／專訪 ／專訪

電影男版《紅樓夢》找來眾多鮮肉激情演出，談起初戀讓鮮肉們超多回憶，陳彥名國三時初戀遇上反骨女友，主動雙手抓臉奪走他初吻；唐綸大學曖昧三年卻無疾而終；蔡力允則是遠距離戀愛，最後女友被同班同學把走，讓人驚訝原來帥哥也有過苦澀戀情。

男版《紅樓夢》三位帥哥，左起蔡力允、唐綸、陳彥名。（圖／記者李家穎攝）

男版《紅樓夢》三位演員接受《中時電子報》專訪，演出BL劇擁有大批粉絲的陳彥名，初戀女友竟然超主動。他表示當時才國三，一個梅雨季節，兩人放學走在路上，女友突然跳上大石頭，捧住他的臉抓來親下去，這樣霸道的女友也讓他難忘，對於之前傳出癡情搜尋前女友IG，陳彥名也表示最近沒有了，公司則希望他能多交朋友，但他說最近沒有遇到適合交往的對象。

陳彥名初戀超主動，讓他至今難忘。（圖／記者李家穎攝）

在《紅樓夢》中最多激情戲的蔡力允，讓不少影迷看完都表示他是新天菜，不少人喜歡這樣的壞男人。蔡力允說他的初戀也是在國中，不過是在快畢業時，當時初吻是在自己家中，覺得「怎麼濕濕的、軟軟的」，不過回憶卻是苦澀的，當時畢業後他北上讀高中，女友繼續在南部讀書，沒想到最後初戀和國中同學在一起，讓他心碎。戲劇化的分手，也讓他只能靠張震嶽的〈一開始就沒有退路〉療情傷。

蔡力允初吻在家中，沒想到最後女方變心愛上同班同學。（圖／記者李家穎攝）

唐綸則是超純情，曖昧三年最後無疾而終。（圖／記者李家穎攝）

當中肌肉最結實的唐綸，沒想到卻是最純情地，到了大學才初戀，甚至和對方曖昧三年只有牽手，直到最後鼓起勇氣和對方告白，對方卻說已經沒有感覺，「我覺得我們好像不是那種關係了。」就讀體育班的唐綸也打破眾人迷思，以為體育班男生一定很花心，甚至男女關係複雜，沒想到竟是個如此單純的大男孩。

(中時電子報)