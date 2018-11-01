驚世騙局！ 22年前轟動全球的外星人解剖是假的..

90年代轟動一時的《羅斯威爾外星人解剖》紀錄片竟是假的？(圖/達志影像)

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中時電子報
陳舒秦

90年代轟動一時的《羅斯威爾外星人解剖》紀錄片竟是假的？該片的製作人最近自爆，當年紀錄片中的「外星人」屍體是特效專家製作全是假的，一時好玩興起拍的片，沒想到卻引發熱烈反應，被世人當作外星人存在的證據，他感到相當懊悔。

1995年轟動全球的《羅斯威爾外星人解剖》真相曝光！58歲電視監製梅拉里斯（Spyros Melaris）24日自爆，這個號稱在1947年拍攝紀錄片是假的！

影片其實在倫敦住宅內拍攝，紀錄片中的「外星人」屍體是特效專家漢弗萊斯（John Humphreys）在模型內塞入從市場買來的牛羊內臟充當外星人臟器，裡面專家則是請親朋好友來扮演，為了讓這個影片以假亂真，他們從道具供應商找到1940年代醫生外套和醫療器材，並將影片剪接到1947年的一段新聞片段。漢弗萊斯是一名出色的特效專家，而當時的女友做了相當詳細的研究、製作了服裝並扮演護士的角色，更說道：「女友像1947年美國外科醫生一樣，教導漢弗萊斯如何解剖外星人，她簡直是天才。」

1995年英國商人桑蒂尼（Ray Santilli）向世界各地電視台兜售這段影片，聲稱是美國新墨西哥州羅斯威爾在1947年，發生不明飛行物體墜毀事件後所拍攝的，當中的製片梅拉瑞斯聲稱，當年製作這段影片純粹是為了搞笑，沒想到卻引起全球熱烈反應，不少人信以為真，當作是外星人存在的鐵證，讓他感到十分後悔。他強調在拍攝影片前所有人都簽屬了保密協議書；儘管外界認為他們靠著這部造假的影片賺進一大筆錢，他說除了與團隊均分的酬勞1萬英鎊（約40萬台幣）外，並沒有得到其他酬勞。

(中時電子報)

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