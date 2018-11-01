修法打假？ 陳明堂：立委提的 仍在總檢討修國安法

2018年11月01日 13:41 中時 張理國

政府該不該修法打擊假消息、假訊息？政院目前的法制面總檢討仍在進行中。法務部次長陳明堂說，修《國家安全法》事實上不是政府要提出的，是因為立委有提出來，有關法制的部分，政委羅秉成會邀集相關機關在法制面在保障言論自由、避免侵害社會國家，本質上不在管制言論自由。

陳明堂表示，政府對言論自由的保障絕對遵循，本質上也不在管制言論，但假消息已形成社會上個人上嚴重的侵害，所以對假消息的流傳該做怎樣的預防或處理，目前正在討論；至於《國家安全法》事實上不是政府要提出的，是因為立委有提出來，有關法制的部分，政委羅秉成會邀集相關機關在法制面檢討，看看在保障言論自由、避免侵害社會國家的情況下怎麼樣來做法制化。唐鳳提及「數位通訊傳播法」的立法，是否足夠，政院也會一併做總檢討，但基本上不在管制言論自由。

警政署長陳家欽則說，刑事局結合各縣市政府在上個月已成立「爭議訊息查緝小組」，但過去選舉時，通常都是以黑函文宣散播不實謠言，但現在不實消息是在網路，必需透過科技偵查，刑事局及各縣市警察局是以網路偵查進行偵辦，首先是當事人來警察機關報案，在接受報案後才啟動偵查，相關事證蒐集後會報請檢察官指揮拘提涉嫌人到案。

對於追查假消息及假訊息的主被動關係，陳家欽說，目前警方都是按照被害人報案，認為有妨害名譽或誹謗或恐嚇，警方不會主動去審查這些，也不會偵查這些，因為我們不曉得是真、還是假，一定是有當事人覺得利害受害，才會來報案，警方才啟動偵查。

(中時 )