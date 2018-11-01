修法打假？ 陳明堂：立委提的 仍在總檢討修國安法

友善列印
中時

政府該不該修法打擊假消息、假訊息？政院目前的法制面總檢討仍在進行中。法務部次長陳明堂說，修《國家安全法》事實上不是政府要提出的，是因為立委有提出來，有關法制的部分，政委羅秉成會邀集相關機關在法制面在保障言論自由、避免侵害社會國家，本質上不在管制言論自由。

陳明堂表示，政府對言論自由的保障絕對遵循，本質上也不在管制言論，但假消息已形成社會上個人上嚴重的侵害，所以對假消息的流傳該做怎樣的預防或處理，目前正在討論；至於《國家安全法》事實上不是政府要提出的，是因為立委有提出來，有關法制的部分，政委羅秉成會邀集相關機關在法制面檢討，看看在保障言論自由、避免侵害社會國家的情況下怎麼樣來做法制化。唐鳳提及「數位通訊傳播法」的立法，是否足夠，政院也會一併做總檢討，但基本上不在管制言論自由。

警政署長陳家欽則說，刑事局結合各縣市政府在上個月已成立「爭議訊息查緝小組」，但過去選舉時，通常都是以黑函文宣散播不實謠言，但現在不實消息是在網路，必需透過科技偵查，刑事局及各縣市警察局是以網路偵查進行偵辦，首先是當事人來警察機關報案，在接受報案後才啟動偵查，相關事證蒐集後會報請檢察官指揮拘提涉嫌人到案。

對於追查假消息及假訊息的主被動關係，陳家欽說，目前警方都是按照被害人報案，認為有妨害名譽或誹謗或恐嚇，警方不會主動去審查這些，也不會偵查這些，因為我們不曉得是真、還是假，一定是有當事人覺得利害受害，才會來報案，警方才啟動偵查。

(中時 )

考試院會通過 公務員休假改小時… 新竹》抗議地價稅長 民進黨鄭朝…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。