新竹》抗議地價稅長 民進黨鄭朝方與地主到縣府抗議

2018年11月01日 14:07 中時 莊旻靜

近百名地主再度前往新竹縣政府，抗議地價稅暴漲。（莊旻靜攝）

近百名地主再度前往新竹縣政府，抗議地價稅暴漲。（莊旻靜攝）

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天（11月1日）與同黨議員候選人、代表候選人及一票地主，前往新竹縣政府抗議地價稅暴漲一事，鄭朝方批評國民黨縣長候選人楊文科，在擔任副縣長任內曾是地價評議委員會主席，先前還與地主抗議，形同「自導自演」，他也承諾，未來若擔任縣長，不僅不漲還調降。

鄭朝方與同黨縣議員候選人張珈源、王誠緯，以及無黨籍縣議員候選人林祺軒、范光禮，民進黨籍竹北市民代表候選人柯文榮、蔡蕥鍹及無黨籍代表候選人范明忠等人，與近百名地主前往新竹縣政府前抗議地價稅暴漲一事。

鄭朝方表示，縣長邱鏡淳在過去9年刪減福利、建設無感，在卸任之前還暴漲地價稅「不就是搶大家的錢嗎？」他也批評楊文科「自導自演」，帶頭抗議自己擔任地評會主席所通過的公告地價，還有「政治假動作」，根本「演很大」。

鄭朝方也將矛頭對準另名對手徐欣瑩，他說，徐欣瑩團隊中的徐柑妹曾是邱鏡淳任內的副縣長，近年地價稅也是一直漲，他質疑徐柑妹「有辦法代表徐欣瑩說這個話嗎？」鄭朝方呼籲，「我們不能再忍受這些演很大、騙很大的政客」，他允諾，未來一定說到做到，上任後10天後要召開地評會，不僅凍漲還一定調降。

有地主指出，地價稅暴漲差距超過30倍，其他縣市都調降，但只有新竹縣調漲，批評這是「強盜政府、官逼民反」。張珈源表示，地價稅暴漲讓鄉親措手不及，縣府行為跟強盜沒兩樣，距離縣長沒幾天，「縣長願不願意給正式回應、調回106年地價？」而祕書長說有疑義者可寫申請書，卻非每個地主都知道，難道有填就降低、「沒填的維持嗎？」張珈源也說，前縣長鄭永金任內，不僅沒漲地價稅，福利也沒有少，這是懂不懂得持家的問題，呼籲民眾給鄭朝方一個機會。

王誠緯也說，稅捐局長說地價稅低是因為自用住宅只課徵千分之2稅率，而今天前去抗議的地主都是適用一般用地稅率，有可能是祖先繼承下來或農用的，表面上自用住宅稅率不高，但一般用地採用累進稅率卻很高，有鄉親原本繳10萬，今年要繳到80萬，「是不是不合理？」

前新竹縣議員、鄭朝方競選團隊發言人周江杰表示，他在擔任議員時發現，邱鏡淳習慣火燒屁股的時候才一次改革到位，老人年金、營養午餐「一句話就刪掉」，提高公告地價卻一次到位，不是不能調「但要慢慢來」。周江杰也批評地評會是黑箱作業，他擔任議員時曾想去關心民眾陳情事情是否受到重視，但被以「會議不公開」為由請出，而這樣的地評會決定了公告地價、大家要繳的事情，「你們還相信國民黨的政府會幫你解決問題嗎？」他說，現在希望能跟中央協調，希望明年可以解決，否則「這張稅單到明年11月還是一樣的金額」。

林祺軒則表示，反對暴漲是地主們一致的想法及訴求，當初地主「農地換建地也不是我們願意，是被縣府徵收」，剩下40％土地被拿來抽稅，「邱縣長、楊文科是不是騙子？」，因此地主對縣府提出嚴正抗議，他也呼籲民眾11月24日「用選票教訓他們」。

新竹縣政府祕書長蔡榮光指出，針對107年地價稅竹北地區的稅額增加數倍僅是個案，沒有受影響的民眾占61％，增加到1萬以上只有2％，要繳1萬到5萬的人有2979戶、5萬到10萬有464戶、10萬到20萬138戶、20萬到50萬101戶、50萬到100萬42戶、100萬到500萬36戶、500萬到1000萬7戶、1000萬以上2戶，蔡榮光說，其中原有地主不少，也有可能是建商，而公寓大廈住戶因土地持有比例低，增加稅額有限。

蔡榮光也表示，地主對地價稅有疑義可提出申覆，可先緩繳，相關單位會彙整並開始查估、復估，針對某些地段或個案有明顯不合理處，會重啟地價評議委員會，再將新稅單寄給當事人。

(中時 )