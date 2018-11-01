舊愛再嗆TOP「別裝藝術家」 揚言曝光驚天醜陋內幕

2018年11月01日 13:48 中時電子報 蔡曉婷

韓瑞熙嗆T.O.P。（圖／翻攝自hxxsxxhee IG）

韓團Bigbang成員T.O.P（崔勝鉉）前年10月在家中惹出呼麻風波，T.O.P被解除義務警察身分後，今年初改到區公所服替代役，昨(10/31)他久違復出IG，PO出幾張畫作，立刻引來粉絲追捧。而當初和他一起吸麻被逮的前女友韓瑞熙隨即不爽大罵T.O.P厚臉皮，自己當初是因為太善良才沒抖出全部真相，「別裝成藝術家，說白了你就是個大叔」。

30歲T.O.P兩年前與小9歲練習生韓瑞熙在家中吸大麻被逮，T.O.P遭判10個月徒刑，緩刑2年，罰款1萬2000韓元（約360元台幣），韓瑞熙遭判3年有期徒刑，4年緩刑，87萬韓元罰金（約2.6萬台幣），雙方也隨之鬧翻，男方指是遭練習生引誘才碰毒，韓瑞熙則說是T.O.P主動從口袋拿出液態大麻菸邀她使用。

昨T.O.P久違現身IG發文，不久韓瑞熙隔空嗆前男友說：「你別想出來了，還想爬出來，聽說你跟周遭的人說我拿了你的錢，批評我是花蛇（指為錢靠近男人的女人）？」、「本來看你安安靜靜地就算了，沒想到你臉皮這麼厚還更新IG，所以我要說出想說的話了」。

韓瑞熙更說：「啊，你也知道吧，我幫著你們藏了多少你們公司的事，天啊我太善良了，記者建議我把事情說出來，把事情搞大吧，我因為怕你們所以全拒絕了，真後悔當時沒講，我說的是什麼你一定知道，例如我為什麼當天去了那裡」，她看不慣T.O.P繼續用偶像面具偽裝一切，最後嗆要T.O.P成熟一點，「別裝成藝術家，說白了你就是個大叔，摳腳大叔」。

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(中時電子報)