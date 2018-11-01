台灣遍地是美景 張善政：但為何處處感到有股怨氣？

2018年11月01日 13:59 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

行政院前院長張善政卸任公職後，有更多機會到全台各地趴趴走，日前他走訪坪林茶農，內心頗有感觸。如同數月前才看到阿里山的殘破景像，坪林茶農也因昔日開發翡翠水庫，將農地改為林地，後來卻受到諸多限制而無法發展，以致蔓草荒蕪茶園，被政府遺忘。張善政不禁感嘆，台灣處處都很美，可是為何各地都感到有股怨氣呢？

張善政今(1)日在臉書上表示，前兩天他應新北議員陳儀君之邀，去新北坪林品茶。他本來就知道，坪林是台灣茶葉的發源地，茶農都已經世傳數代，而且文山包種茶也是聞名海外。但他不知，坪林也有紅茶，還有罕見的紫芽茶，紫芽茶豐富的花青素對身體有益。

張善政說，許多茶園土地早年政府開發翡翠水庫時，以賦稅減免為誘因，鼓勵茶農將土地由農地轉為林地。沒想到改為林地後使用卻受到許多限制，更常因為整地等因素被罰款。他們想要恢復成農地，卻因為已劃入水源保護區而不可得。

但茶農漸漸老去，當天只看到幾位老婦在享用便當，沒看到任何年輕人。茶農說，他們不能請外勞(目前政府並未開發農業外勞)，所以茶農少一位，茶園就少一片，難怪山坡上一些荒蕪的茶園被蔓草雜樹蓋過。

茶農說他們被政府遺忘，不管是新北市府、台北市府的水庫管理與自來水事業單位、林務局或農委會，因為每一個單位都無法完全解決問題。

張善政提到，他數月前才去阿里山，聽到當地農民對政府也有不滿。當時也寫貼文，林務局回應會去關心瞭解，但這需要跨部會協調，卻一直沒有被重視。在坪林，這樣的問題又重複出現。

看著翠綠的坪林起伏山丘，吸著台北市區沒有的清涼新鮮空氣，張善政感嘆地說，覺得台灣處處都很美，可是為什麼處處都感到有股怨氣呢？

(中時電子報)