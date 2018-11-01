高雄》罵韓國瑜不准統獨遊行 可記得紅衫軍被民進黨封殺？

2018年11月01日 14:22 中時 季節

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前講他當市長，環保、教育、治安可以抗議，但不要在高雄辦政治意識形態的統獨遊行，這番話被某些人罵翻了。

不過有兩點值得注意，首先過往民進黨在野時主張集會遊行由需要政府許可，改為自願報備，但民進黨重新執政且在立法院一黨獨大兩年半了，集會遊行法還是一如既往，那依照該法第11條，有明顯事實足認為有危害國家安全、社會秩序或公共利益者或第4條集會遊行不得主張共產主義或分裂國土，政府可以不許可集遊申請。

於是有趣的第二點來了，2006年陳水扁總統貪汙案被揭露，倒扁運動興起，北部、中部縣市都批准相關集會遊行，唯獨南部民進黨執政的縣市，除雲林、屏東外，台南縣、台南市、高雄縣、高雄市、嘉義縣，通通不許倒扁運動的集會遊行申請。希望沒有朋友一邊痛罵韓國瑜，當年一邊為這些南部民進黨執政縣市政府的決定叫好。

反觀國民黨不論在中央或地方執政時，幾時敢這樣阻撓獨派或民進黨的集會遊行了？連獨派蔡丁貴在台北市的違法帳篷，最終也是在柯文哲市長任內拆的，郝龍斌前市長在任內充分尊重他的言論自由。

而一邊批評韓國瑜這番言論，但卻一邊投票給民進黨，尤其2020立委選舉投給當年在嘉義縣幹縣長的陳明文，令人好奇，究竟反對的是韓國瑜的言論，還是反對國民黨？

有趣的是，依照現行的集遊法第4條，不批准紅統或台獨的集會遊行，反而是守法的做法。但合理與否，可以討論。至於不准倒扁，只能扯到11條了，但怎樣叫做危害國安？給執政者裁量的空間真的不小。

所以真的要對事不對人，真的要避免威權獨裁者復辟，該做的是支持集會遊行法早日由許可制改為報備制，而眼下民進黨獨攬行政立法兩權，是最有能力和義務達成的一個黨，不修法三讀通過，不是做不到，是不想做。

(中時 )