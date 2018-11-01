美前官員：大陸「核心利益」決定美陸長期利益不可並存

2018年11月01日 14:06 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美國之音（VOA）中文網1日報導說，有關美陸長期利益是否可以兼容，在美國成為越來越熱的辯論話題。美國一名前官員認為，美陸關係的確面臨「拐點」，大陸對其「核心」利益的定義及其追求方式，決定了美陸的長期利益不可共存。

歐巴馬政府時期白宮亞洲事務高級主任麥艾文（Evan Medeiros）10月30日說，美陸兩國的長遠利益在很大程度上傾向分歧而不是日漸趨同，且將來的分歧只會更大。他說，兩國關係將越來越趨向競爭的一面。

目前是喬治城大學教授的麥艾文認為，大陸目前有三大「核心利益」：維護共產黨的統治以及社會穩定；保護國家主權及領土完整、國家統一；發展經濟和社會。他說，這些利益決定了美陸兩國的長期利益不能並存。

他說：「我們的政治制度不同，是兩國長期不信任的源頭。中國國內的社會控制手段，包括利用高科技，與美國形成鮮明對比。美國政治制度被中國看作是一種與生俱來的威脅。美國媒體和非政府組織都在不斷批評中國，而且也不會有美國政治領導人像中國當局所希望的那樣，認同中國共產黨執政的合法性。」

他說，在國家主權方面，美國和大陸將繼續在台灣和大陸各種領土主張上持不同意見，而且沒有任何跡象顯示，美國在這些問題上的政策會有改變。從經濟上來說，陸美本來可以從各自的發展中獲益，但是嚴峻的現實顯示，大陸改採取的政策深深地傷害了美國的國家利益。

據美國之音報導，麥艾文在華府智庫布魯金斯研究院舉辦的一場以「美陸長期利益是否兼容？」（Are US and Chinese long-term interests fundamentally incompatible?）為題的辯論會上作此表述。他還說，大陸為獲得這些「核心」利益改採取的措施，也讓美國不能接受。

他說：「從政治和穩定方面來說，習近平對內打壓普世人權，尤其是否定宗教人士和少數族裔的基本權利，這些行為永遠不會讓美國接受，在這方面的分歧只能讓美國對其越來越擔憂。……習近平看起來只想讓這個世界更適合威權體制，而美國將一直致力於保護民主社會的安全。美中的競爭將會帶上，也許已經帶上了，意識形態競爭的意味。在領土和主權完整方面，自2013年以來，習近平行動顯示，他更願意用經濟、外交和軍事的脅迫方式來達到自己的目的，而美國認為這些都與自己的利益相悖。」

麥艾文說，在經濟發展的角度來說，習近平也展示了他對市場經濟越來越沒有興趣，更傾向以國企來領導經濟的發展。麥艾文說，習近平的做法只會讓大陸經濟與美國經濟更具競爭性，而不是更具合作性。

麥艾文在辯論中還援引他的同事喬治城大學安全研究計劃副主任戴維·埃德爾斯坦（David Edelstein）的觀點，即美陸目前的「投資時限」（time horizon）也不同。「投資時限」的概念來自於投資交易，指的是投資者在變現前持有證券的總時長。

麥艾文說：「我們曾經滿足於對中國進行防範，而那個時候中國採取的是『韜光養晦』的策略，雙方都認為自己有足夠的時間（做出其他改變）。但是過去五年來，這一切都變了。目前大家都把注意力都放在對方對自己造成的短期威脅上了，特別是在美國這邊。現在美國相信，時間來不及了，（對中國）只是防範是不夠的。從中國的角度來說，中國是對自己的能力越來越自信，而且很願意用這些能力來滿足自己的利益。」

麥艾文強調說，雖然美陸競爭可能是不可避免的，但這並不代表美陸的爭端和衝突不可避免。另外，這也不代表美國過去的對陸戰略是失敗的。他認為，這只是說明，美國過去對大陸的政策，雖然引導大陸朝著更符合美國利益的方向發展，但這項政策目前已達到極限。他說，大陸的行為在演變，所以美國的戰略也應該隨之改變。

美國之音報導說，在布魯金斯研究院的辯論會上，卸任不久的前國務院亞太事務代理助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）則表達了不同觀點。她認為，美陸在很多方面確實有分歧，但是美陸之間還有很多的共同利益。

她說：「首先，美國與中國的共同利益在於雙方都想繼續維持『威斯特伐利亞（Westphalia）體系』。在這個體系內，民族國家存在於強大的國際機構內，同時主權國家管控它們的邊界以及邊界內的一切事務。他們都想維持目前的國際體系。兩國都是聯合國的常任理事國。從這點來看，我認為中國不是修正主義國家，中國希望延續目前的國際秩序，但是希望作出一些改變。」

董雲裳還指出，大陸和美國在遏制地區不穩定和地區熱點衝突上、打擊恐怖主義以及極端主義等方面擁有共同利益。兩國的合作還包括應對大規模的人口遷移、環境和自然災害，促進全球繁榮等。

據美國之音報導，美國著名中國問題學者蘭普頓（David Lampton）也認為美陸利益可以兼容。他說，大陸不是鐵板一片，若認定兩國利益不能兼容，只會助長了大陸國內對兩國關係具有破壞性的力量。他說，美陸之間確實存在「修昔底德陷阱」的問題，即守成大國和崛起大國之間的矛盾，但是，這些矛盾是可以管控的。

蘭普頓認為，在某種意義上，可以說是美陸兩國現任的領導人導致了美陸目前的困境。他說：「我們還有一個沒有得到足夠重視的問題，那就是兩國的領導層。有沒有人認為，如果大陸繼續鄧、江、胡的領導模式，也許我們今天不會坐在這裡討論這個問題。是習近平改變了中國的方向。更不用說我們自己國家的領導人了。我認為，我們現在看到的是人造成的問題，而不是兩國利益無法避免走向衝突。我們看到的是人的因素和領導，我們看到了最特別的領導人之間的聯繫。說得溫和一點，這是管理兩國關係最關鍵的。」

隨著美陸爭端的日漸加深，有關 「美陸長期利益是否兼容？」的討論在美國越來越強烈。在此之前，美國《外交》網站訪問了34名研究美陸關係的專家，就相關話題進行了調查。14人認為不可調和，15人認為並非不可調和，5人保持中立。

(中時 )