金鐘視帝龍劭華自爆患糖尿病 靠家人支持控住血糖

2018年11月01日 14:08 中時 林周義

「2018聯合國世界糖尿病日 園遊會暨點燈活動」將於11月3日舉行，國健署盼民眾了解家庭支持對糖尿病患者的重要性。 （林周義攝）

「冬天拍戲，我兩個口袋都裝滿巧克力，一天也可以吃兩餐蚵仔麵線！」金鐘視帝龍劭華飲食離不開重口味，曾因吃不飽每天吃宵夜，體重卻不增反減，狂瘦8公斤。驚覺不對勁時，被診出糖尿病。衛福部統計，糖尿病在去年奪走近1萬人的生命，平均每小時就有1人因此而死。

全球共有4億2500萬人罹患糖尿病，國際糖尿病聯盟推估，到了2045年，患者數將提升至6億2900萬人。 國健署慢性疾病防治組組長賈淑麗表示，糖尿病的罹患每年以1.5倍的速度增長，又以中老年人常見的第二型糖尿病居多，佔約9成。而肥胖、不健康飲食、缺乏運動和吸菸都是罹患糖尿病的危險因子。

受邀擔任控糖大使的龍劭華表示，過去戲約不斷、作息也不穩定，因此對美食、宵夜來者不拒。體重狂跌8公斤後，就診時醫師告訴他「扣打用光了」，才知道自己再也不能亂吃東西。確診糖尿病後，妻子嚴格控管飲食，三餐都改吃清淡、健康的食物。剛開始時龍劭華會為菜色太清淡而鬧脾氣，妻子為他努力開發新菜色，令他感動不已。

國健署署長王英偉表示，家人的支持對糖尿病患者非常重要。王英偉以自己過去的臨床經驗為例，發現確診的患者多，回診的患者少，又以受家人悉心關懷者治療最穩定。

糖尿病衛教學會秘書長王治元表示，第二型糖尿病患者最大的困難是吃。因患者多為老年人，牙口不好、消化也不好，往往造成煮菜難、外食多。他提醒民眾，糖尿病不是一個人的病，而需整個家庭共同注意。除了食物需悉心選擇，也應陪伴患者定期回診。

為響應世界糖尿病日，國健署與糖尿病衛教學會、糖尿病學會、糖尿病關懷基金會、糖尿病友全國協會、臺中市衛生局合作，於11月3日共同舉辦「2018聯合國世界糖尿病日 園遊會暨點燈活動」，盼民眾了解家庭支持對糖尿病照護的重要性。

(中時 )