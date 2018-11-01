公平會憂全面漲價 禁止統一併維力

2018年11月01日 14:09 中時 王思慧

統一三度併維力闖關失敗，公平會副主委彭紹瑾表示，考量因統一與維力結合後，在速食麵市場將具有絕對主導地位，結合後市場力量提高，若決定調漲價格，其他業者沒有抗衡力量，只能跟著提高商品價格，可能造成全面性漲價，對消費者不利，因此決議禁止結合。

統一企業股份有限公司將持有維力公司已發行股份53.3%股份，符合公平交易法的結合型態及申報門檻，因此向公平會提出結合申報。前兩次分別在2008年及2010年，統一要與維力公司結合申報，都被公平會二度擋下來，今年再度提出結合申報，仍被禁止。

彭紹瑾說明，統一主張其他食品歸為同一市場，像是冷凍調理食品、即食食品、快煮麵等食品，與速食麵歸於同一市場，因品項多，市占率會被稀釋，影響市場的程度較不明顯。

但以「產品市場」來看，統一公司與維力公司在國內速食麵市場占有率分別高居第1、2名，若成功結合，市占率會高達6成5，在市場具絕對主導地位，讓上、下游業者及通路商都難以抗衡。

彭紹瑾表示，公平會將速食麵列為單獨市場，是因為速食麵與其他食品的價格不會互相影響，還有消費族群、製程、使用方式、價格、陳列性都有差異。

公平會指出，為審議本案，已分別於9月7日、9月28日召開「速食麵事業結合之市場界定及相關競爭議題」公聽會及座談會，就所聽取的各界意見，納入該會審議參考，並輔以經濟分析，認定速食麵為單獨產品市場。

(中時 )