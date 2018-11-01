旅遊爭議多 消基會與新加坡簽跨境消費爭議備忘錄

2018年11月01日 14:32 中時 王思慧

消基會為開發亞洲地區消保組織聯盟，推動簽署「跨境消費爭議合作備忘錄」，目前已跟日本、澳門、韓國、新加坡等簽訂備忘錄，連出亞洲消保網絡。目的在於克服地域的障礙，尋求解決居民間往來衍生跨境消費爭議適當途徑，透過簽訂合作協議的兩地消保組織介入、協助，可以突破不同語言、文化、法律管轄權的隔閡，以求跨境消費爭議較佳的處理結果。

10月19日消基會第18屆董事長游開雄和第19屆董事長雷立芬教授，聯袂遠赴新加坡，和新加坡消費者協會簽訂「跨境消費爭議合作備忘錄」，落實城市消保網絡。

新加坡地窄人稠，為鼓勵旅遊業的發展，新加坡也非常重視廉價航空的發展趨勢；除建立兩家新加坡籍的廉價航空公司外，也鼓勵馬來西亞、泰國、印度尼西亞和澳洲等國的廉價航空公司將新加坡列為目的地之一，因此，在申訴類型上，也以「參團旅遊」、「網購」、「住宿訂房」（包括近年流行的Airbnb、Booking.com、trivago等電商平台）、「自由行包車」、「購買廉航機票」和「購屋」等消費爭議居多。

台灣與新加坡也一向友好，新加坡人有近75％為華人，兩地往來非常熱絡，在去年新加坡人到台灣者，有 42萬5577 人次，而台灣赴新加坡者，亦有32萬6634人次。尤其新加坡主要官方語言是英文，對於消費者跨境消費申訴處理來說，還是具有語言障礙，加上法律管轄的限制，因此，透過兩方的消費者保護單位（組織）的協力處理申訴案件，對兩地消費者來說，實屬必要。

消基會表示，從2017年6月15日與日本國民生活中心簽訂跨境消費爭議合作備忘錄；2017年8月29日與澳門消委會續簽合作協議； 2018年8月22日與韓國消費者網絡協會Network簽訂「跨境消費爭議」合作備忘錄；2018年10月19日與新加坡消費者協會簽訂跨境消費爭議合作備忘錄，搭起了台灣和新加坡消費者協會（Consumers Association of Singapore，簡稱CASE）的申訴處理管道。

消基會表示，「簽訂合作協議（或備忘錄）」是近年亞洲地區消保單位（組織）所積極推動的合作模式，因此，消基會未來仍將繼續努力擴展並建構亞洲城市消保組織合作網路，為消費者提供更好的服務。

消基會指出，將持續進一步與兩岸四地及國人往來較密切的亞洲鄰近國家，陸續拓展消保合作協議，希望在未來兩年內完成亞洲重點國家（城市）的消保網絡。

(中時 )