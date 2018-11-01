國台辦新聞局長馬曉光率團 參訪廣州臺青之家

2018年11月01日 14:33 中時電子報 李國彥/廣州報導

大陸國台辦新聞局長馬曉光今天親自率領「首屆海峽兩岸網絡新媒體大陸行報導團」上百名兩岸新聞記者參觀採訪廣州臺灣青年之家，並主持廣州台青眾創五號空間開幕揭牌儀式。

大陸國台辦新聞局長馬曉光今天主持廣州台青眾創五號空間開幕揭牌儀式。（圖／主辦方提供）

大陸國台辦新聞局長馬曉光今天率領「首屆海峽兩岸網絡新媒體大陸行報導團」參觀採訪廣州臺灣青年之家。（圖／主辦方提供）

馬曉光局長表示，兩岸新媒體記者群運用多種最新的傳播手段，采寫出很多有溫度、有深度、有感情的報道。本次大陸行已經在網絡上掀起一股熱潮，相關話題也紛紛上了微博熱搜，為兩岸同胞的心靈契合搭建了一座金橋。馬曉光說:「在這裡，我給你們道一句，辛苦了！」

大陸國台辦新聞局長馬曉光今天率領「首屆海峽兩岸網絡新媒體大陸行報導團」參觀採訪廣州臺灣青年之家。（圖／主辦方提供）

廣州台青之家目前入住企業及個人成員已近百名家，自2016年5月成立以來，並已走訪臺灣36所高校，共開展兩岸青年交流活動180餘場次16,000人次。目前台青之家引介機器人癌篩專案、增強現實技術（AR）專案、鋰電池回收專案、0～3歲托嬰教育專案、量子技術專案、探索教育專案、前老闆雲端專案、特醫產品專案等，已有18個臺灣創業團隊先後入駐「眾創五號空間」，展開落戶紮根與開展文創、科創等相關工作。

(中時電子報)