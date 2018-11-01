陳時中為出包疫苗掛保證挨轟 賴清德也中槍

2018年11月01日 14:40 中時電子報 戴安瑋

流感疫苗兩度出包，影響民眾接種信心，接種人數急凍，儘管衛福部長陳時中在立院一再保證疫苗沒問題，但醫師仍擔心流感大爆發。台大醫院前院長王明鉅表示，失去信賴之後要再重建就很困難了，部長是作了保證，就好像行政院長也坐上了普悠瑪號，向全國民眾說「安全過關」比OK一樣，也作出了保證，很可惜，全國民眾並不怎麼相信這種保證。

王明鉅在臉書po文表示，因為連藥廠、衛福部自己都不知道為何出包，只是憑著統計，憑著對製程的分析與理解，就作出的保證。大家都知道，這種保證只是政治上的信心喊話。和行政院長對普悠瑪的安全性，和行政院施俊吉副院長，對股市會繼續上漲的信心一樣。全都只是信心喊話。

他說，「我知道疾管署很擔心，打疫苗本來就是要一股作氣，趁著媒體的宣傳與曝光而一次趕快把該打疫苗的人，儘可能全部打完。一旦這股氣沒了，很可能就打不完了。只是光擔心也沒用。因為信賴被破壞之後，要再重建信賴，很難。除非拿出大決心」。

王明鉅指出，拿出大決心，可作二件事，一是請行政院要求所有12職等以上公務員，全部打公費流感三價疫苗，讓大家知道，長官們都帶頭打了，對衛福部長的話多麼有信心，大家總該相信疫苗沒問題了吧；一是請藥廠接洽保險公司，提出疫苗接種後，以最寬鬆的標準認定相關性，如果發生任何反應，每人給付最高2000萬的產品責任險。

他強調，如果以上兩種方式都不想作。只想靠著部長在立法院向大家說，品質製程絕對沒問題，這樣當然沒有什麼用。

(中時電子報)