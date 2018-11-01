暖暖車站前廣場　將設置精神立牌

2018年11月01日 15:01 中時 張穎齊

立委蔡適應服務處邀集相關單位協調後，計畫在基隆市暖暖車站前廣場，重新將象徵暖暖社區的精神立牌豎立起來。（張穎齊翻攝）

基隆市暖暖車站前廣場，是許多市民休憩的地點，立委蔡適應服務處為提升環境品質，今（1）日邀集台鐵局、暖暖區公所現勘，協調辦理綠美化，並增設象徵暖暖社區精神的立牌，藉此結合暖暖社區的意象。

暖暖社區發展協會過去曾在暖暖福興宮前設立暖暖社區精神立牌，由於私人土地設置停車場後，暫時移除保存、尋覓新的設置地點，蔡適應服務處為此邀集相關單位，計畫將暖暖社區的精神立牌移置暖暖車站前廣場，讓暖暖車站結合社區意象。

暖暖車站前廣場為基市府所管理，並交由暖暖區公所進行維護、辦理綠美化，暖暖社區發展協會志工與暖暖區公所定期在此進行環境清潔，許多志工希望將象徵暖暖社區精神的立牌移置此廣場，做為暖暖地標，讓往來的旅客朋友們，能夠意識來到暖暖，藉此行銷暖暖的好山好水。

台鐵局表示，經了解暖暖區公所、暖暖社區發展協會的需求後，同意區公所與協會設置精神立牌，並感謝區公所長期的管理與維護。

蔡適應服務處主任林明智表示，過去暖暖社區的精神立牌，因停車場闢建緣故，暫時移除，許多暖暖的朋友都希望區公所能夠重新再設立，剛好台2線和暖江橋旁、暖暖車站前有一塊空地，經各單會協調後，計畫將象徵暖暖社區精神的立牌重新豎立，讓日後來到暖暖觀光旅遊的朋友，清楚地知道自己來到暖暖這塊地。

(中時 )