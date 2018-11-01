街舞大PK！嘉義隊、紐約隊隔海互嗆台上比高下

奪下R16世界冠軍的「築夢者」嘉義街舞小子舞技高超。（廖素慧攝）

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R16世界冠軍「築夢者」嘉義街舞小子舞藝精采。（廖素慧攝）
嘉義市政府與扶輪社歡迎民眾來嘉尬街舞觀賽，感受青春活力。（廖素慧）

嘉義市政府文化局與扶輪社合辦街舞大賽，由奪下R16世界冠軍的「築夢者」嘉義街舞小子，與紐約市世界冠軍Gravity率隊來嘉義市踢館，賽事盛會將於明年1月5日舉行，市長涂醒哲鼓勵年輕學子尬舞，遠離毒品。

「築夢者」街舞團隊是一群均齡25歲熱愛街舞的年輕人組成，10年來由團長田晉瑜率隊征戰世界各地的街舞賽事，屢獲佳績，2016年奪下R16世界總決賽冠軍。

紐約市街舞隊由世界冠軍Gravity率隊員8人來台，與「築夢者」隊一較高低，Gravity隔海叫陣「我們即將來台灣修理膽小鬼！」，「築夢者」嘉義隊當然也不甘示弱回嗆，道地街舞的火藥味一觸即發。

首次舉辦的紐約隊PK嘉義隊的「城市捍衛賽」，將於2019年1月5日在嘉義市港坪運動公園體育館引爆，並舉辦「無毒有舞微電影甄選」活動，向全國高中職及國中學生徵件，詳情可上活動官網查詢。

市長涂醒哲說，全力為嘉義隊加油，歡迎紐約隊放馬過來，嘉義隊一定贏，這將是一次亮眼的城市外交，歡迎全國民眾一起參與這次空前跨國城市街舞大賽盛會。

扶輪社3470地區總監賴進發說，街舞是台灣年輕人喜歡的運動之一，扶輪社獲教育部、法務部及文化部補助經費約70萬，與嘉義市政府合辦「無毒有舞」街舞城市捍衛賽，鼓勵學子拒毒反對，跳舞表現青春活力。

(中時 )

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