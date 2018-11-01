外銷成績亮眼 農民收入好？ 農會：不要放假消息騙人

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中時

針對農委會今（1日）稱水果外銷成績亮眼，農民所得也增加，農會信用部存款逐年提升，中華民國農會總幹事張永成質疑，農委會只提出口數據，不提進口蔬果數量，若蔬果行情真的這麼好，「今年價位就不會是這樣」；並且，農民所得不只是看存款帳面數字，也要看貸款幅度成長多少，「不要用片面假消息欺騙農民！」

張永成指出，馬政府時代進口蒜頭，好幾年總加才5千多噸，民進黨政府執政兩年就進口3萬多噸，去年花生進口5千多噸，今年9月之前也進口了3千8百多噸，包括蔬菜也是，大量的進口讓國內蔬果價位這麼差，若外銷的成效這麼好，國內蔬果價位就不會是這樣！

如果蔬果價位不錯，為什麼台北農產運銷公司今年與去年同期的手續費收入比較，會短少2千多萬？張永成說，今年蔬果產量大，農民收入卻減少，就是因為價位不好，市場反應很清楚，政府給這些片面消息，只會讓農民覺得你在講謊話，「明明我賣的價位就不好」。

張永成並表示，農民存款會成長，主要在於非農業所得，政府每年發放老農年金4、5百億元，對地綠色環境給付也有1百多億元，故存款帳面數字好看，

農民收入好不好，不是只看表面，還要看貸款幅度成長了多少。他說，農民生活所需消費性貸款增加，目前全台農會貸款總額已達1兆8百億元，農民就是沒錢，才需要貸款呀！

(中時 )

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