外埔綠能生態園區試運轉 供近萬戶年用電

2018年11月01日 15:00 中時 陳淑娥

台中外埔綠能生態園區將進入試運轉階段，預計明年4月正式營運。（陳淑娥攝）

全國首座生質能源廠台中外埔綠能生態園區，整建完工將進入試運轉階段，預計明年4月正式營運，未來每年發電約3377萬度，提供近萬戶1年用電。12月3日起將配送生廚餘回收桶「綠圓寶」供市民使用，讓大家享有「一桶一度電」綠色經濟。

林佳龍1日在環保局長白智榮、外埔區長陳柏宏等人陪同下，出席「外埔綠能生態園區整建完成暨試運轉祈福典禮」，包括市議員吳敏濟、環保署督察總隊總隊長李健育、奧地利駐台代表傅詩元(Christian Fuchssteiner)、禾山林綠能股份有限公司董事長郭濟安、山林水環境工程股份有限公司董事長郭淑珍等人都出席。

「垃圾變黃金！」林佳龍表示，外埔綠能生態園區是全國最大的綠能發電廠，透過廚餘厭氧及稻桿氣化發電雙核心綠能技術，將生廚餘及稻桿加以利用，有效落實循環經濟的理念。未來正式營運後，每年可發電約3377萬度，提供近萬戶1年的用電，且每年可減少1萬7834噸二氧化碳排放量，約相當於87萬棵樹的固碳量。

李健育表示，目前六都中，台北市廠址尚無著落，桃園則是剛簽約、預計3年後蓋成，台南及高雄規劃前來參訪，期待外埔綠能生態園區持續做下去。

白智榮指出，透過大規模稻稈回收進行綠能發電，預估每公噸稻稈發電量約500度電，售電收入每噸約2000元，除提供廠內運作所需，也可增加農民收益；每公噸稻稈收購費為1000元，售電收入有一定比例回饋當地。

環保局表示，外埔綠能生態園區是全國最大廚餘厭氧發電廠、最大稻稈氣化發電廠、最大綠能發電廠，園區內沼氣發電機組前的綠地旁，當初為保留台灣欒樹，更將廠房平移。下一階段規劃「探索步道」，將由園區內環境教育中心出發，串連以「花與昆蟲的藝世界」為主題的外埔環保生態公園，融合在地自然生態，展現外埔掩埋場復育成果。

(中時 )