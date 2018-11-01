外埔綠能生態園區試運轉 供近萬戶年用電

台中外埔綠能生態園區將進入試運轉階段，市長林佳龍前往參觀園區。（陳淑娥攝）

友善列印
中時
台中外埔綠能生態園區將進入試運轉階段，預計明年4月正式營運。（陳淑娥攝）

全國首座生質能源廠台中外埔綠能生態園區，整建完工將進入試運轉階段，預計明年4月正式營運，未來每年發電約3377萬度，提供近萬戶1年用電。12月3日起將配送生廚餘回收桶「綠圓寶」供市民使用，讓大家享有「一桶一度電」綠色經濟。

林佳龍1日在環保局長白智榮、外埔區長陳柏宏等人陪同下，出席「外埔綠能生態園區整建完成暨試運轉祈福典禮」，包括市議員吳敏濟、環保署督察總隊總隊長李健育、奧地利駐台代表傅詩元(Christian Fuchssteiner)、禾山林綠能股份有限公司董事長郭濟安、山林水環境工程股份有限公司董事長郭淑珍等人都出席。

「垃圾變黃金！」林佳龍表示，外埔綠能生態園區是全國最大的綠能發電廠，透過廚餘厭氧及稻桿氣化發電雙核心綠能技術，將生廚餘及稻桿加以利用，有效落實循環經濟的理念。未來正式營運後，每年可發電約3377萬度，提供近萬戶1年的用電，且每年可減少1萬7834噸二氧化碳排放量，約相當於87萬棵樹的固碳量。

李健育表示，目前六都中，台北市廠址尚無著落，桃園則是剛簽約、預計3年後蓋成，台南及高雄規劃前來參訪，期待外埔綠能生態園區持續做下去。

白智榮指出，透過大規模稻稈回收進行綠能發電，預估每公噸稻稈發電量約500度電，售電收入每噸約2000元，除提供廠內運作所需，也可增加農民收益；每公噸稻稈收購費為1000元，售電收入有一定比例回饋當地。

環保局表示，外埔綠能生態園區是全國最大廚餘厭氧發電廠、最大稻稈氣化發電廠、最大綠能發電廠，園區內沼氣發電機組前的綠地旁，當初為保留台灣欒樹，更將廠房平移。下一階段規劃「探索步道」，將由園區內環境教育中心出發，串連以「花與昆蟲的藝世界」為主題的外埔環保生態公園，融合在地自然生態，展現外埔掩埋場復育成果。

(中時 )

外銷成績亮眼 農民收入好？ 農會… 花博女禮賓員突癲癇發作 緊急送…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。