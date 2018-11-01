新竹》謝文進提新竹大三通 解決園區交通

2018年11月01日 16:00 中時 羅浚濱

竹北經國橋走慈雲路進竹科每天都大塞車。（羅浚濱攝）

竹北經國橋走慈雲路進竹科每天都大塞車。（羅浚濱攝）

新竹縣市是共同生活圈，竹科有15萬就業人口，每天上下班尖峰時段出現的車潮雍塞問題難解，新竹市無黨籍市長候選人謝文進提出「新竹大三通」政見，指現任市長不想做，謝文進來完成。

通往園區的交通，尖峰時段最易大塞的路段有，中山高竹北交流道，竹北市自強南路到竹市慈雲路，省道、光復路及寶山路等路段，儘管已新建興隆大橋，還是很難看出疏解交通的效應。

謝文進指出，新竹縣市區域交通無法打通，無法連結，是園區和竹市交通雍塞的原因，所以他提出完成新竹大三通的政見。

第一通是打通新竹市環狀交通斷點，加速完成公道三（竹光路）銜接景觀大道工程，推動客雅大道向東延伸銜接高翠路道路工程，加速完成青青草原及大坪頂聯外道路工程。

第二通打通縣市交通斷點，加速完成竹科力行路到中興路銜接高鐵橋下道路工程，推動竹市興隆路到竹市水源路的跨頭前溪新建橋樑工程。第三通則是打通西濱連結全台唯一斷鍊，推動西濱「鳳鼻至香山段」道路工程。出

謝文進指出，上述的交通建設都有計畫，但現任市長林智堅不知是不想做，還是不會做，導致園區上下班天天塞，交通運效低落，就讓他當選市長來做。

(中時 )