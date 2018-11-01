台中》龍燕再交鋒！林批一再說謊 盧反擊沒知識要看電視

2018年11月01日 14:59 中時 林欣儀

民進黨台中市長候選人林佳龍批對手盧秀燕說謊、不願面對正確數字。(林欣儀攝)

台中市長選舉再掀戰火！民進黨候選人林佳龍1日參加花博活動時，痛批國民黨候選人盧秀燕不面對正確數字，不斷唱衰、抹黑台中，兩人無法討論市政都是因她「一再說謊」；盧秀燕則反擊林對薪資低、經濟衰退、中電北送引發的空汙問題視而不見，呼籲對手「沒專業知識，也該看電視」。

林佳龍表示，台中市是全台第二大城、4年招商9千多億、失業率六都最低，但盧秀燕不願面對正確數字，一定要把台中講成很差，因她一再說謊、不知如何與她討論（市政），希望盧能正向一點，不要先把台中打趴在地上，「難道換了人馬上就會改變？」

而針對中電北送與空汙問題，林佳龍說指控「這又是盧另一個說謊」，他說，中部今年所需電量為433億度，而中火發電量是395億度，中電中用都快不夠了，未來工商發展會增加用電需求，必須推動再生能源增加供電。

「難道要變成箝制言論自由的國家嗎？」盧秀燕指出，執政黨不准人民批判政府，對民主發展將有妨礙，林佳龍對年輕人北漂、勞基法兩修、台中薪資低及勞工辛苦等情況都視而不見，「他讓台中衰退，還不能批評」，人民會用選票反應意見。

盧秀燕強調，根據民進黨的資料，雙北1年缺電124億度，這些電從何來？當然是中電北送，「林市長在說這樣的問題時，沒有專業知識，也應該要看電視啊！」

(中時 )