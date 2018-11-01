台中》龍燕再交鋒！林批一再說謊 盧反擊沒知識要看電視

國民黨台中市長候選人盧秀燕(中)對於民進黨候選人林佳龍指她說謊，反擊要林「沒知識，也要看電視」。(林欣儀攝)

友善列印
中時
民進黨台中市長候選人林佳龍批對手盧秀燕說謊、不願面對正確數字。(林欣儀攝)

台中市長選舉再掀戰火！民進黨候選人林佳龍1日參加花博活動時，痛批國民黨候選人盧秀燕不面對正確數字，不斷唱衰、抹黑台中，兩人無法討論市政都是因她「一再說謊」；盧秀燕則反擊林對薪資低、經濟衰退、中電北送引發的空汙問題視而不見，呼籲對手「沒專業知識，也該看電視」。

林佳龍表示，台中市是全台第二大城、4年招商9千多億、失業率六都最低，但盧秀燕不願面對正確數字，一定要把台中講成很差，因她一再說謊、不知如何與她討論（市政），希望盧能正向一點，不要先把台中打趴在地上，「難道換了人馬上就會改變？」

而針對中電北送與空汙問題，林佳龍說指控「這又是盧另一個說謊」，他說，中部今年所需電量為433億度，而中火發電量是395億度，中電中用都快不夠了，未來工商發展會增加用電需求，必須推動再生能源增加供電。

「難道要變成箝制言論自由的國家嗎？」盧秀燕指出，執政黨不准人民批判政府，對民主發展將有妨礙，林佳龍對年輕人北漂、勞基法兩修、台中薪資低及勞工辛苦等情況都視而不見，「他讓台中衰退，還不能批評」，人民會用選票反應意見。

盧秀燕強調，根據民進黨的資料，雙北1年缺電124億度，這些電從何來？當然是中電北送，「林市長在說這樣的問題時，沒有專業知識，也應該要看電視啊！」

(中時 )

新竹》謝文進提新竹大三通 解決… 高雄》支持韓國瑜不代表挺KMT …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。