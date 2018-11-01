高雄》支持韓國瑜不代表挺KMT 謝寒冰：蹭票納美人別害他了

韓國瑜今早出席活動民眾熱情要求拍照，他提到北市長選戰，誰也不得罪，沒說要為誰站台。（柯宗緯攝）

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中時電子報
《阿凡達》中的納美人全身藍色是特色。(中時資料照)

「韓流」來襲，國民黨高雄市長參選人韓國瑜身為當紅炸子雞，最近全台到處站台，已經開始引起部分網友反感。認為他們挺的是韓國瑜不是國民黨，資深媒體人謝寒冰也在臉書提起，很多高雄人一再提醒他，支持韓國瑜不是因為他是國民黨，要那些蹭票的「納美人」，還是別再害他了吧!

國民黨高雄市長參選人韓國瑜身為當紅炸子雞，最近全台到處站台，在PTT政黑版，已經有不少文章對這種現象感到不滿，認為韓國瑜應該回防高雄大本營，而不是全台趴趴走，到處失言被綠營猛公。

政黑版名人Kero2377也在文章中分析韓國瑜站台現象。Kero2377說，韓國瑜在國民黨中，以位階來說也就是個賤民而已，只是這個賤民受到大家喜歡，所以利用韓的人氣來選舉，盡量榨乾他的價值，其他他們才不在意呢!如果他們真的在意韓，就會要他穩住高雄就好，才不會讓他分神到處跑。並批評「國民黨中央不是豬隊友，是豬，是一群貪婪的豬!」

資深媒體人謝寒冰也在臉書表示「許多高雄人一再提醒我，現在會支持韓國瑜，是因為他代表高雄市民對抗執政20年的民進黨，而不是因為他是國民黨….所以那些想藉禿子來蹭票找光環的納美人，還是別再害他了吧!」

(中時電子報)

文章來源：謝寒冰臉書

文章來源：PTT論壇

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