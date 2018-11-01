台中》黃馨慧發起「遇見阿ㄏㄨㄟˋ」 與婦女攜手守護幸福

市議員黃馨慧在拜訪行程時常遇到同樣叫「阿ㄏㄨㄟˋ」的女性，開心的舉起「勝利V」2號手勢，一起為自己加油打氣。（陳世宗翻攝）

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年底大選進入倒數最後20多天，參選人無不卯足全力走透透！西屯區市議員黃馨慧競選總部發起「阿慧尋找阿ㄏㄨㄟˋ」活動，與散佈在各基層角落、同樣取名「阿ㄏㄨㄟˋ」的女性；共同爭取並推動婦女福利政策，一起手牽手，守護家園！

黃馨慧表示，西屯區拜票時，遇到多位「黃馨慧」為自己加油打氣，有學生剛畢業踏入職場，有職業婦女、照顧家庭之餘仍為生活認真打拼，還有含飴弄孫阿嬤也取名「阿慧」，大家臉上都有著美麗親切的笑容，開心舉起手勢「勝利V」2號，為自己加油打氣。

曾擔任過台中市西屯區婦女會、台中市婦女會理事長的黃馨慧！她表示深知婦女在家庭、事業二頭燒，需要更多鼓勵與支持、堅定信念打拼，才可能在職場獲得成就，十分不容易。加上社會多元價值轉變，孩子提早接觸社會知識管道多元化，如何與學校、老師攜手給予良好教育，成為現今婦女一大課題。

黃馨慧曾倡議力促保護家暴婦女，並為婦幼發聲、監督政府落實婦女政策，包括因為女性就業人數逐年增加，但就業薪資或鐘點費偏低；建議政府應委託婦女公益團體辦理婦女二度就業訓練與仲介業務，降低失業率及失業所造成家庭衝擊。

黃馨慧強調，在婦女安康部分，婦女為國家、社會之母，對家庭、社會有很大貢獻，要求市府提高婦女健康福利預算，鼓勵婦女定期作好各項檢查。她很開心能發起「阿慧遇見阿ㄏㄨㄟˋ」，讓自己遇見更多不同個性、職業的女性，共同傾訴與了解，攜手一起守護自己的家庭與幸福！

(中時 )

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